Amanuenser till Institutionen för datavetenskap, HT 2026
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 41 500 studenter och cirka 4 600 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.
Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om - och mitt i - ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.
Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet är en internationell miljö för forskning och utbildning inom ett brett spektrum av det datavetenskapliga området.
Institutionen är internationellt välkänd för excellent forskning och undervisning. Vi är kopplade till WASP - Sveriges största enskilda forskningsprogram genom tiderna, koordinerar dess systerprogram WASP-HS med fokus på den nya teknikens konsekvenser, och är en stark partner i det nationella strategiska forskningsprogrammet eSSENCE. Vi värdesätter mångfald och arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med hög delaktighet i en internationell atmosfär. Läs mer på https://www.umu.se/institutionen-for-datavetenskap/
Vi söker nu dig som vill arbeta som amanuens hos oss under höstterminen 2026!
Vi söker upp till 30 amanuenser med en omfattning på 10-50 % under 2-7 månader.
Arbetsuppgifter
Som amanuens blir du anställd av universitetet och undervisar i praktiska moment. Detta kan innebära handledning av enskilda studenter i datorsal eller digitalt samt gruppövningar där du arbetar med och handleder grupper om 30-40 studenter. Arbetet inkluderar ofta bedömning av studenternas obligatoriska uppgifter samt planering och utvärdering av kursen tillsammans med kursansvarig lärare.
Kurser där institutionen just nu har behov av handledare:
Läsperiod 1
5DV088 Systemnära programmering
5DV157 C & Matlab
5DV177 Python
5DV176 Python & Matlab
5DV182 Effektiva algoritmer
5DV205 Avancerade distribuerade system
5DV208 DV3: Beräkningar och språk
5DV212 Datakommunikation o Internet
5DV221 Imperativ programmering ( C )
5DV223 DV0: Komputationellt tänkande
5DV229 Människa datorinteraktion
5DV227 Metoder och verktyg för datavetare
Läsperiod 2
5DV154 Teknisk beräkningsvetenskap
5DV163 DV4: Datavetenskapens logik
5DV175 Resonerande och informationsbehandling
5DV179 Datorgrafik
5DV192 Datormoln
5DV200 Beräkningskomplexitet
5DV213 Datakommunikation och datornät
5DV222 Applikationsutveckling (Java)
5DV224 DV1: Datatyper och datastrukturer
5DV231 Teknisk vetenskapliga beräkningar
5DA003 Matrisberäkningar och tillämpningar LP1
5DA004 Optimering med tillämpningar LP2
5DV220 Datorsäkerhet
Alla kurser listas så att du i din ansökan kan ange och prioritera vilka du är intresserad av att handleda. Efterfrågan på antal amanuenser varierar mellan kurserna.
Observera att du själv måste vara på minst samma nivå i dina studier som den kurs du önskar handleda.Publiceringsdatum2026-03-24Kvalifikationer
För att vara behörig att arbeta som amanuens ska du:
- Studera ett utbildningsprogram vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet som motsvarar de kurser du önskar handleda.
- Ha uppnått minst betyget 3/Godkänd på den eller de kurser du önskar handleda.
- Ha genomfört dina studier i normal studietakt och inte ha för många oavklarade kurser.
Meriterande kvalifikationer:
- Ledarerfarenhet från exempelvis idrottssammanhang, kåren, konfirmationsläger etc.
- Tidigare erfarenhet av arbete som amanuens hos oss eller vid annan institution.
Sökande som har kompetens att handleda flera kurser kommer att prioriteras framför sökande som endast kan handleda enstaka kurser.
Vi söker strukturerade, engagerade och lyhörda personer som trivs med att arbeta i en stöttande roll. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.Anställningsvillkor
Anställningarna omfattar 10-50 % och pågår 2-7 månader under höstterminen 2026.
Erfaren personal från datavetenskap kommer att introducera dig till dina arbetsuppgifter, och det finns ofta möjlighet att samarbeta med amanuenser som redan har minst en termins erfarenhet.Så ansöker du
I din ansökan önskar vi att du:
- Bifogar en kort presentation där du beskriver varför du är intresserad av att arbeta som amanuens.
- Bifogar ett Ladokutdrag över dina avslutade kurser samt anger vilka kurser du planerar att läsa under höstterminen 2026.
- Prioriterar vilka kurser du helst vill handleda på. Ange även om du har tidigare erfarenhet av att handleda dessa kurser.
- Anger hur mycket du kan tänka dig att handleda, både vad gäller tidsperiod (2-7 månader) och omfattning (10- 50 %)
Vi ser även gärna att du i din ansökan anger om du är intresserad av att medverka vid institutionsevenemang såsom öppet hus, agera tentamensvakt eller andra liknande aktiviteter.
Sista ansökningsdag är 2026-04-19!
Välkommen att kontakta studierektor Jan Erik Moström vid frågor: jem@cs.umu.se
Vi ser fram emot din ansökan!
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AN 2026/436".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Universitet
(org.nr 202100-2874) Arbetsplats
Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Kontakt
Jan Erik Moström 090-7866794
9815675