Amanuenser till Avdelningen för Kommunikationssystem
2026-03-12
Vi söker nu 1-2 amanuenser till Avdelningen för Kommunikationssystem vid Institutionen för Systemteknik (ISY).
Om jobbet
Vi söker dig som vill arbeta i tillfälliga uppdrag under höstterminen 2026 med eventuell förlängning under vårterminen 2027. Uppdragen omfattar laborationshandledning på grund- och avancerad nivå, bland annat i kurserna TSKS33, TSKS37 och TSRT04. Även andra kurser kan bli aktuella.
Om dig
För att kunna anställas som amanuens behöver du vara antagen till en högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå.
Vi söker dig som har mycket goda kunskaper i matematik samt en god matematisk mognad. Du som söker ska också ha goda programmeringskunskaper i MATLAB och Python.
Som person är du ansvarstagande och tycker om att förklara och handleda. Du kommunicerar tydligt i både tal och skrift och har goda studieresultat. Erfarenhet av undervisning/handledning är meriterande.
Din arbetsplats
Du kommer arbeta på Avdelningen för Kommunikationssystem (KS) som bedriver såväl forskning som grund- och forskarutbildning. Läs mer om vår verksamhet här: https://liu.se/organisation/liu/isy/ks.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad till höstterminen 2026, med eventuell förlängning under vårterminen 2027. Anställningen är timavlönad.
En anställning som amanuens regleras i 5 kap. Högskoleförordningen.
Tillträde enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Lön enligt LiU:s centrala avtal om amanuenslön.
Publiceringsdatum2026-03-12
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 20 april, 2026. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!
(org.nr 202100-3096), https://www.liu.se/ Kontakt
Universitetslektor
Danyo Danev danyo.danev@liu.se 013 28 13 35 Jobbnummer
9793193