Amanuenser I Kursen Tppe17 Corporate Finance
Om jobbet
Vi söker 2-3 amanuenser, som vid behov och överenskommelse, kommer att assistera kursansvariga lärare i kursen TPPE17 Corporate Finance som ges av avdelningen för produktionsekonomi. Arbetsuppgifterna innebär lektionsundervisning, handledning vid räknestugor, seminarieledning och tentarättning på inom kursen. Arbetsuppgifterna kan också omfatta enklare form av administration och koordinering i grundutbildningen. Alla undervisningsinsatser i kursen ges på engelska.
Om dig
För att kunna anställas som amanuens måste du vara antagen till högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå.
Anställningen är direkt kopplad till grundutbildningskursen TPPE17 Corporate Finance som ges av avdelningen för produktionsekonomi vid Linköpings universitet. Arbetsuppgifterna fordrar flexibilitet och att du finns tillgänglig vid universitetet. Du ska vidare vara ansvarstagande, noggrann och vara intresserad av ämnesområdet.
Ett krav för att kunna erhålla anställning är att du kan visa upp dokumentation att du studerar på civilingenjörsutbildningen i industriell ekonomi eller teknisk fysik eller mastersprogrammet inom Industrial Engineering and Management och på grundnivå har läst minst 60 hp eller att du påbörjat dina studier på avancerad nivå. Ett krav är också att ha läst och examinerat kursen TPPE17 Corporate Finance. Goda ämneskunskaper inom Corporate Finance samt inom masterprofilområdet Finans eller Finansiell matematik är meriterande. Det är också meriterande att ha erfarenhet av liknande uppdrag.
Din arbetsplats
Avdelningen för produktionsekonomi finns vid IEI och har utbildningar inom teknisk fakultet. Vid avdelningen finns ett stort grundutbildningsuppdrag som bl.a. omfattar undervisning vid Civilingenjörsutbildningarna i industriell ekonomi och maskinteknik samt det internationella mastersprogrammet Industrial Engineering and Management.
Om anställningen
Omfattningen på arbetsuppgifterna samt starttid bestäms efter överenskommelse.
Lön och förmåner
Lön enligt LiU:s centrala avtal om amanuenslön. Anställningen är timavlönad.
Läs mer om förmåner för anställda här.Publiceringsdatum2026-02-15Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 8 mars 2026. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!
