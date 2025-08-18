Amanuenser i Fluida och mekatroniska system
Om jobbet
Vi söker ca 4-6 amanuenser, som vid behov och överenskommelse, kommer att assistera kursansvariga i avdelningens kurser under läsåret. Arbetsuppgifterna kan innefatta lektionsundervisning, laborationshandledning, rättning av rapporter samt underhåll av teknisk utrustning. Uppgifterna kan även innefatta enklare administrativa sysslor i forskningsprojekt.
Om dig
För att kunna anställas som amanuens måste du vara antagen till högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå.
Det är meriterande om du studerar vid Linköpings universitet på avancerad nivå och kan uppvisa dokumenterat goda kunskaper i de kurser du förväntas assistera i. Vidare är det särskilt meriterande om du har erfarenhet av tidigare undervisning samt är tillgänglig för uppdrag under hela läsåret 2025/2026.
Amanuensanställningen är direkt kopplad till de grundläggande kurser som avdelningen ansvarar för. Arbetsuppgifterna är varierande och kan uppkomma med kort varsel vilket fordrar flexibilitet och att du finns tillgänglig vid universitet. Du ska vidare vara ansvarstagande, noggrann, serviceinriktad, ha pedagogiska färdigheter och vara intresserad av ämnesområdet.
Din arbetsplats
Avdelningen för Fluida och mekatroniska system finns vid IEI och hör till den tekniska fakulteten. Avdelningen har grundutbildningsuppdrag som omfattar undervisning vid civilingenjörsprogrammet i Maskinteknik (300hp) samt masterprogrammen Mechanical Engineering (120 hp), och Aeronautical Engineering (120 hp).
Om anställningen
Omfattning och tillträde enligt överenskommelse.
En anställning som amanuens regleras i 5 kap. Högskoleförordningen.
Lön och förmåner
Lön enligt LiU:s centrala avtal om amanuenslön. Anställningen är timavlönad.
