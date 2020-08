Amanuenser för laborationshandledning i vetenskaplig visualiseri - Linköpings universitet - Barnskötarjobb i Norrköping

Linköpings universitet / Barnskötarjobb / Norrköping2020-08-26Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itn Vi söker nu timarvoderade amanuenser med placering vid ITN, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Campus Norrköping.Din arbetsplatsDu kommer arbeta på institutionen för teknik och naturvetenskap.2020-08-26Vi söker amanuenser som vid behov och överenskommelse, kommer att assistera kursansvarig lärare i kursen TNM067 Vetenskaplig visualisering, 6hp under höstterminen. Arbetsuppgifterna innebär främst handledning vid laborationer.Bara den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå får anställas som amanuens, i enlighet med Högskoleförordningen.Det är meriterande om du har läst den kursen Vetenskaplig visualisering, 6hp med goda studieresultat samt gått igenom LiTH:s kurs om genusmedveten undervisning för kursassistenter.Arbetsuppgifterna är varierande och kan uppkomma med kort varsel vilket fordrar flexibilitet och att du finns tillgänglig vid universitetet. Du ska vidare vara ansvarstagande, noggrann, ha pedagogiska färdigheter och vara intresserad av ämnesområdet.Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.Anställningens omfattningDetta avser en intermittent anställning med ersättning per timme.Tillträde enligt överenskommelse.Lön regleras utifrån LiUs centrala avtal om amanuenslöner.För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 4 september 2020. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.Om det uppstår tekniska problem i samband med din registrering av ansökan, var vänlig kontakta support.reachmee@liu.se Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.Välkommen med din ansökan!Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.Varaktighet, arbetstidDeltid/ Ej specificeratCentralt avtalSista dag att ansöka är 2020-09-04Linköpings Universitet5334716