Amanuens vid Avdeningen för byggnadsmaterial
2025-10-27
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Lunds universitet söker 1-2 amanuenser för placering vid Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för Bygg- och miljöteknologi, Avdelningen för byggnadsmaterial.
Beskrivning av arbetsplatsen
Anställningen är placerad vid Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för bygg- och miljöteknologi, Avdelningen för byggnadsmaterial. Avdelningen bedriver undervisning och forskning kring byggnadsmaterial. Vid avdelningen arbetar cirka fjorton personer uppdelade på kategorierna lärare, forskare, doktorander, teknisk och administrativ personal. Arbetsplatsen är belägen i V-huset, på LTH:s campus i Lund.Publiceringsdatum2025-10-27Dina arbetsuppgifter
Som amanuens kan dina arbetsuppgifter variera och arbetsuppgifterna ska ge en inblick i den akademiska världen på den fakultet där du bedriver studier.
Arbetsuppgifterna för denna anställning innefattar:
- Övningsledare och laborationshandledare inom kursen VBMA25
Kvalifikationer
Behörig att anställas som amanuens är den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå vid fakulteten (eller närliggande ämne för de gemensamma institutionerna). Examen får inte vara uttagen.
Krav för anställningen är:
- Pågående heltidsstudier inom V-, Bi- eller F-utbildning eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
- Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
- Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
- Godkänd på någon av kurserna VBMA30, VBMA25 eller motsvarande kurser på utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
Meriterande för anställningen är:
- Kunskaper inom byggnadsmaterial, byggnadsfysik eller konstruktionsteknik, i form av höga kursbetyg
- Studieinriktning mot husbyggnadsteknik, konstruktion samt anläggningsteknik eller genom val av relevanta alternativobligatoriska eller valfria kurser inom ämnesområdet byggnadsmaterial
- Tidigare undervisningserfarenhet på högskolenivå
- Förmåga att utrycka sig tydligt
- God förmåga att samarbeta
- Självständighet och initiativförmåga
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet som erbjuder goda anställningsvillkor. Med en anställning som amanuens får du som student en möjlighet att förena studier med arbete för att komplettera dina teoretiska kunskaper med praktisk arbetslivserfarenhet inom akademin. Medverkan i grundutbildningen utvecklar dina pedagogiska och kommunikativa förmågor, vilket är värdefullt inom arbetslivet.
Övrigt
Anställningen gäller en tjänst som är tidsbegränsad under perioden 2025-11-17 till 2025-12-21 och avser en omfattning på 28 % av en heltid.
Anställningen får inte påverka amanuensens studier negativt och bör inte kombineras med andra anställningar. Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i Högskoleförordningen (SFS 2017:284), 5 kap 8-12 §§.
Du arbetar enligt ett schema som fastställs i överenskommelse med dig.
Anställningen omfattas av Arbetstidsavtal för lärare.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Vi ber dig bifoga utdrag från LADOK som intygar din behörighet. Ansökan bör även innehålla övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).
LTH - Lunds Tekniska Högskola - är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare - varav många verkar inom världsledande profilområden - omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi - till nytta för världen.
