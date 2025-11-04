Amanuens till Matematiska institutionen
2025-11-04
Matematiska institutionen bedriver utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå inom matematik.
Institutionen ansvarar för kurser i matematik inom en rad olika studieprogram på grundnivå och avancerad nivå: ett antal olika civilingenjörsprogram och högskoleingenjörsprogram, lärarprogram, kandidatprogram i fakultetens områden och våra egna program, kandidatprogrammet i matematik och masterprogrammet i matematik. Antalet anställda är ca 130. Antalet helårsstudenter inom utbildningen på grundnivå och avancerad nivå är ca 600. För mer information besök gärna https://math.uu.se/
Institutionens forskningsområden är algebra, logik och representationsteori, analys och partiella differentialekvationer, dynamiska system och talteori, geometri och fysik, sannolikhetsteori och kombinatorik samt statistik, AI och data science.Publiceringsdatum2025-11-04Dina arbetsuppgifter
Amanuensen är en student som vid sidan av sina studier sköter administrativa uppgifter för Centrum för interdisciplinär matematik (CIM), vilket bl.a. innebär att delta i organisering av seminarier samt att underhålla CIM:s hemsida.
Kvalifikationskrav
För att anställas som amanuens är det ett krav att du är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Sökande ska vara antagen till utbildning och bedriva studier inom till exempel matematik på grundnivå eller avancerad nivå vid Uppsala universitet.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter är meriterande. Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet.
Ansökningsförfarande
Ansökan ska innehålla en kort beskrivning av dig själv samt motivering till varför du söker anställningen. Uppge även om du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Ansökan ska dessutom innehålla CV och ett intyg på studieresultat från Ladok.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 12. Omfattningen är 10 %. Tillträde 2026-01-07 eller enligt överenskommelse. Anställningen är till och med 2026-12-31 med eventuell möjlighet till förlängning. Placeringsort: Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Föreståndare för CIM, universitetslektor Jörgen Östensson, e-post: jorgen.ostensson@math.uu.se
tel: 018-471 3289.
Välkommen med din ansökan senast den 4 december 2025, UFV-PA 2025/3382.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
