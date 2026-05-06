Amanuens till Läkarutbildningen i Sunderbyn
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 41 500 studenter och cirka 4 600 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.
Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om - och mitt i - ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.
Medicinska fakulteten är en av de största fakulteterna vid Umeå universitet och attraherar många studenter med ett omfattande utbud av utbildningar inom områdena medicin, tandvård, hälsa och vård. Vi erbjuder en väl utvecklad forskningsinfrastruktur och en inspirerande, dynamisk miljö med ledande forskning. Vår nära samverkan med de fyra regionerna i Norra sjukvårdsregionen ser vi som en stor ömsesidig tillgång för att utveckla forskning och utbildning och att säkra tillgången på vår framtids vårdpersonal.Publiceringsdatum2026-05-06Beskrivning
Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 12 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.
Läkarprogrammet vid Umeå universitet är regionaliserat med fyra studieorter; Sunderbyn, Sundsvall, Umeå och Östersund. Vid Sunderby sjukhus bedrivs läkarutbildning för studenter från och med termin 6. I nära anslutning till utbildningslokalerna finns två metodrum för träning av praktiska moment. Vi söker nu två amanuenser för att kvällstid leda självträning för programmets studenter.Dina arbetsuppgifter
Att arbeta som amanuens innebär att du undervisar andra studenter inom Läkarprogrammet. Undervisningen gäller praktiska moment som till exempel perifer venkateter och de olika undersökningsmetoder som förekommer inom programmet samt att leda interprofessionella simuleringsövningar. Du har också en viktig roll i att vara behjälplig med och att ta ansvar för den utrustning som finns tillgänglig.Kvalifikationer
Vi söker dig som påbörjar termin 9 - 11 på Läkarprogrammet höstterminen 2026. Vi söker dig som är pedagogisk, noggrann, social, problemlösare och kunnig inom praktiska moment i din utbildning. Stor vikt kommer att läggas vid personliga lämplighet. Anställningsvillkor
Anställningen är på 10 %, 4 timmar per vecka under perioden 2026-08-17 till 2026-12-18 samt 2027-01-18 till 2027-06-11. Din arbetstid kommer att vara förlagd mestadels på kvällstid. En introduktions-utbildning kommer att ges på Clinium Betula under augusti månad och som amanuens erbjuds du en instruktörsutbildning inom basal vuxen-HLR samt utbildning i simuleringskonceptet SMART. Introduktion och viss utbildning kommer att ske på plats i Sunderbyn. Exakt datum för introduktion är inte fastställt ännu.Så ansöker du
Ansökan ska göras via vårt e-rekryteringssystem Varbi. Fullständig ansökan innehåller:
Personligt brev som beskriver varför du söker anställningen
Meritförteckning
Resultatintyg som visar vilka kurser du avklarat inom Läkarprogrammet
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Universitet
Umeå universitet, Medicinska fakulteten
