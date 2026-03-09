Amanuens till KEG, 20%
Lunds universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten / Barnskötarjobb / Lund Visa alla barnskötarjobb i Lund
2026-03-09
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten i Lund
, Malmö
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.Publiceringsdatum2026-03-09Dina arbetsuppgifter
Vi söker en amanuens som ska stödja institutionens administrativa arbete gällande utbildningen på grund- och avancerad nivå.
Idag består det administrativa teamet av drygt två utbildningskoordinatorstjänster. Vår amanuens kommer i första hand att arbeta med att stötta utbildningskoordinatorerna med administration.
Det kan även förekomma andra administrativa sysslor såsom:
Arbete i studerandeexpeditionen, såsom mail- och telefonhantering, utdelning av tentor och inlämningsuppgifter, beställning av enklare förtäring, lokalbokning med mera
Arbete i administrativa system, t ex Ladok, UBAS och Canvas
Administration av kursutvärderingar
Administrativt stöd till övrig personal inom administrationen
Övrig förekommande administration samt arkiveringKvalifikationer
Ett krav för att kunna blir anställd som amanuens är enligt 5 kap 10 § HF att du är antagen till studier på grund- eller avancerad nivå. För att kunna anställas som amanuens måste kandidaten vara antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå på institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi. Vidare är det mycket meritererande om du har erfarenhet av studieadministrativt arbete.
Arbetet ställer krav på att du självständigt kan strukturera, planera och hantera utbildningsadministrativa ärenden och system, samt ha förmåga till god kommunikation och nära samarbete med övriga kollegor inom administrationen. Rollen passar dig som är initiativrik, lösningsorienterad och flexibel, trivs med stor variation mellan rutinuppgifter och mer intensiva perioder samt har en hög grad av servicekänsla. Arbetsgivaren ser det som en fördel om man jobbat med liknande arbetsuppgifter tidigare vid universitetet.
Arbetet kräver även en god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska samt en mycket god datorvana och god kunskap i excel.
Arbetstiderna kan komma att variera och vi ser därför det som en fördel om du är flexibel och kan anpassa tiderna efter institutionens behov.
Detta är en tidsbegränsad anställning, med tillträde 260401. Anställningen upphör 260831. Omfattningen är 20%.
Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.
Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi vid Lunds universitet är en forskningsintensiv akademisk enhet inom Samhällsvetenskapliga fakulteten. Den kombinerar långa akademiska traditioner med modern och starkt internationaliserad forskning och utbildning. Institutionen erbjuder ett brett utbud av utbildning på grund-, master- och doktorsnivå, inklusive internationellt inriktade program såsom mastersprogrammet i Human Geography.
Institutionen har en mångsidig akademisk personal. Den exakta personalstyrkan varierar, men institutionen har för närvarande 55-60 akademiska och administrativa medarbetare. Institutionen utbildar cirka 400 heltidsstuderande på kandidat- och mastersprogram och har cirka 15 doktorander.
Forskningsmiljön är starkt inriktad på extern finansiering och har varit framgångsrik i konkurrensen på nationell och europeisk nivå. Institutionens forsknings- och utbildningsverksamhet har fått mycket positiva omdömen i interna och externa utvärderingar, vilket placerar den bland Lunds universitets ledande disciplinära miljöer.
Lunds universitet som helhet presterar framgångsrikt i globala rankningar. Enligt den senaste QS World University Rankings ligger Lunds universitet på plats 72 globalt och uppnår starka positioner på ämnesnivå, bland annat inom områden som rör kulturgeografi och miljövetenskap. Lunds universitet rankas också som nummer 1 i världen inom hållbarhet i samma ranking, vilket återspeglar dess styrkor inom socialt och miljömässigt relevant forskning och utbildning.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA2026/818". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211) Arbetsplats
Lunds universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten Kontakt
Natalie Nyman, HR-partner natalie.nyman@sam.lu.se Jobbnummer
9785737