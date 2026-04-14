Amanuens på 10% till kandidatprogrammet i energiomställning
Amanuens på 10% till kandidatprogrammet i energiomställning - hållbarhet och ledarskap
Vill du arbeta med stöd- och informationsarbete tillsammans med kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som amanuens på Uppsala universitet.
Institutionen för geovetenskaper är Sveriges mest heltäckande akademiska miljö för forskning och utbildning inom geovetenskap. Här finns en bred kompetens som bidrar till lösningar på viktiga samhällsfrågor. Jorden är en dynamisk planet som ständigt förändras. För att förstå hur vår planet fungerar söker våra forskare svar ute i fält, genom laboratorieexperiment och avancerade modeller. Vår forskning och utbildning täcker en mängd olika områden; bergarter och mineral, väder och klimat, livets utveckling, naturkatastrofer, vindkraft och energi, miljö- och vattenteknik, och hållbar utveckling. Vår forskning förenar naturvetenskap och teknik med samhällsvetenskap och är ofta tvärvetenskaplig. Vid institutionen arbetar över 300 personer från fler än 30 länder, både i Uppsala och på Campus Gotland.
Våra sex forskningsavdelningar: * Geofysik * Luft- vatten- och landskapslära * Mineralogi, petrologi och tektonik * Naturresurser och hållbar utveckling * Paleobiologi * Vindenergi
Avdelningen för vindenergi på Campus Gotland bedriver tvärvetenskaplig verksamhet inom vindenergi och hållbar energiomställning. Verksamheten omfattar undervisning, forskning och samverkansprojekt. Utbildningen består av undervisning på campus Gotland och distans på grundläggande- och avancerad nivå inom vindkraftprojektering och hållbar energiomställning. Inom forskningen har vi en gedigen bredd och samverkar både nationellt och internationellt. Idag omfattar verksamheten cirka 30 personer med både teknisk, natur- och samhällsvetenskaplig kompetens.
Avdelningen finns på Campus Gotland, ett internationellt campus mitt i världsarvsstaden Visby. Läs mer på avdelningens webbplats: Vindenergi - Uppsala universitetPubliceringsdatum2026-04-14Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifter omfattar undervisning, administration eller medverkan i forskning eller konstnärlig forskning.
Som amanuens arbetar du vid sidan av dina pågående studier med:
• Vara behjälplig i undervisningen av program och kurser.
• Vara behjälplig i administrationen av program och kurser.
• Vara behjälplig i aktiviteter kring marknadsföringen/studentrekryteringen av programmet
• Vara behjälplig i att anordna programgemensamma studentaktiviteter
• Vid behov utföra enklare administrativa uppgifter inom avdelningen/enheten.
• Kommunicera med nuvarande studenter.
• Kommunicera med blivande studenter.
Kvalifikationskrav
För att anställas som amanuens är det ett krav att du är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Goda kunskaper i engelska, såväl i tal som i skrift.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Det är meriterande om du är antagen till kandidatprogrammet i energiomställning - hållbarhet och ledarskap.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 12. Omfattningen är 10 %. Tillträde 2026-05-15 eller enligt överenskommelse tom 2027-05-14. Placeringsort: Visby, Gotland
Upplysningar om anställningen lämnas av: Johanna Liljenfeldt, Programansvarig Kandidatprogrammet energiomställning - hållbarhet och ledarskap. E-post adress: johanna.liljenfeldt@geo.uu.se
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen.
Välkommen med din ansökan senast den 28 april 2026, UFV-PA 2026/1096.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-28
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
Uppsala Kontakt
HR-samordnare
Sofie Eriksson sofie.eriksson@geo.uu.se 0184710000
