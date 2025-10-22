Amanuens med inriktning mentorsstöd
2025-10-22
Vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd bedrivs forskning inom vårdvetenskap, arbetsvetenskap, offentlig förvaltning, samt ledning, styrning och organisering inom välfärd, vård och omsorg.
Akademin ger en bredd av utbildningar på grundnivå och avancerad nivå, specialistutbildningar, distansutbildningar samt fristående kurser som utbildar bland annat sjuksköterskor, personalvetare och tjänstemän i offentlig förvaltning. Forskarutbildningen Människan i vården ger doktorsexamen inom vårdvetenskap.
Utmärkande för utbildnings- och forskningsmiljön är en högteknologisk övningsmiljö, Kliniskt träningscentrum (KTC), som skapar goda förutsättningar för att stärka klinisk kompetens. Ett särskilt styrkeområde vid akademin är prehospital och högteknologisk forskning, där Högskolan i Borås har en ledande roll i Norden. Vid akademin finns välutvecklade samverkansorgan för forskning och utveckling genom Centrum för välfärdsstudier samt FoU Sjuhärad Välfärd.
Läs mer på Jobba hos oss på Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.Publiceringsdatum2025-10-22Arbetsuppgifter
Som amanuens vid Institutionen för vårdvetenskap arbetar du i första hand med att stödja studenter som har beviljats riktat pedagogiskt stöd. Det innebär att du hjälper studenten att följa sin studiegång i enlighet med det stöd som anges i studentens NAIS-beslut, främst genom att vara mentor när detta ingår i beslutet. I rollen som mentor stöttar du studenten med att strukturera sina studier. Utöver detta kan andra administrativa arbetsuppgifter inom undervisning förekomma inom institutionens utbildningsprogram på grundnivå. Arbetsuppgifterna anpassas efter din profil och kompetens.
Du genomför arbetet i nära dialog med berörda kurs- och programansvariga, vilket ger dig möjlighet att bidra till en god lärandemiljö och samtidigt utveckla din egen arbetserfarenhet inom högskolevärlden.
Dina kvalifikationer
För att vara aktuell för anställningen behöver du vara antagen till utbildning vid Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. Du ska ha pågående studier på avancerad nivå, eller läsa på tredje året av en kandidatutbildning vid Institutionen för vårdvtenskap. Dessutom behöver du ha goda, dokumenterade kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande:
• Pedagogisk utbildning och tidigare erfarenheter av undervisning/handledning.
• Tidigare erfarenheter av att stödja personer med funktionsvariation.
• Goda studieresultat.
Din anställning
Anställning som amanuens enligt HF 5 kap, under ett års tid.
Anställningen är på deltid, 10-20 % enligt överenskommelse, med tillträde enligt överenskommelse.
Placeringsort Borås.
Diarienummer: PA2025/171
Så här ansöker du
Välkommen med din kompletta ansökan inklusive diarienummer och bilagor via vårt rekryteringssystem senast 12 november.
Högskolan i Borås uppmuntrar ansökningar från personer med varierande bakgrunder, erfarenheter och synsätt eftersom detta berikar och stärker vår verksamhet. Vi eftersträvar jämn könsfördelning hos medarbetarna och värdesätter mångfald i verksamheten.
Vill du veta mer?
Högskolan i Borås är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer:
Maria Lundvall, rekryterande chef.
Facklig företrädare för Saco-S är Anders Jonsson som nås via högskolans växel tfn 033-435 40 00. Facklig företrädare för OFR/S nås via stvidhb@hb.se
Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Ersättning

Månadslön
