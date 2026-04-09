Amanuens inom robotik (ROS2)
2026-04-09
Vi söker nu en amanuens för utveckling av robotplattformar på Institutionen för Systemteknik (ISY).
Om jobbet
ISY utvecklar nya robotplattformar baserade på Robot Operating System (ROS2) som används i undervisning och forskning. Målet är att samla både mjukvara och hårdvara - till exempel motorer och servon - i en gemensam plattform. Vi behöver nu stöd i arbetet med att utveckla rörelsemönster för de nya robotplattformarna och deras komponenter.
Denna amanuenstjänst går ut på att tillsammans med våra forskningsingenjörer ta fram rörelseprimitiver och rörelsemönster för robothundar, men även fler robotar kan komma i fråga. Ditt uppdrag är att vidareutveckla den påbörjade rörelsestyrningen och följa vår plan för integrering av rörelser till ett antal olika kommandogivande system.
Om dig
För att kunna anställas som amanuens måste du vara antagen till en högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Uppdraget riktar sig särskilt till dig som läser D, Y eller en liknande utbildning.
Vi söker dig som är intresserad av robotik och styrsystem och som vill fördjupa dig i servostyrning och ROS2.
Vi vill att du har:
Dokumenterad god förmåga inom ROS2 och programmering i relevanta programmeringsspråk
Dokumenterad erfarenhet av utveckling av rörelseprimitiver och rörelsemönster för ROS2-baserad robotik (primärt fyrbenta robotar) samt simulering och visualisering för detta ändamål
God överblick över andra robotprojekt med öppen källkod
God samarbetsförmåga och erfarenhet av att arbeta i grupp tillsammans med mekanisk konstruktör
Erfarenhet av att arbeta med RViz, Gazebo samt arbete med URDF- och XML-filer
Det är meriterande om du även har erfarenhet av:
Fler delar av ROS2 och tillhörande verktyg
Felsökning (debuggning) i IDE:er
God förståelse för Git
Kommunikationsprotokoll för smarta servon
Smarta servon, särskilt Feetech-servon
Testbaserad mjukvaruutveckling
Tidigare robotprojekt, till exempel från universitetet eller inom maker-/hobbyvärlden
Har du möjlighet att visa upp tidigare robotprojekt - exempelvis genom kod, filmer eller dokumentation - ser vi det som ett stort plus, särskilt om projekten genomförts i samarbete med andra ingenjörer.
Din arbetsplats
Arbetet genomförs på plats under förstudien. Anställningen kommer vara placerad inom Institutionen för Systemteknik på Avdelningen för verksamhetsstöd där 18 medarbetare arbetar inom administration, teknik, ekonomi och HR.
Vid Institutionen för Systemteknik bedriver vi forskning och utbildning inom ämnet elektro- och systemteknik, vilket omfattar fyra grundutbildningsområden och sju forskningsområden. Ett stort fokus ligger på samverkan och stora industrisamarbeten. Institutionen består av cirka 180 medarbetare, uppdelat på sju avdelningar.
Vi finns på Campus Valla i Linköping, nära studenter, doktorander, forskare och lärare. På universitets hemsida kan du läsa mer om vår https://liu.se/organisation/liu/isy
Du kan även läsa mer om vår verksamhet här: https://liu.se/artikel/lediga-tjanster-pa-isy.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad under perioden april - juni, med möjlighet till förlängning under sommaren och/eller höstterminen.
En anställning som amanuens regleras i 5 kap. Högskoleförordningen. Anställningen får omfatta högst 50% av heltid.
Lön och förmåner
Lön enligt LiU:s centrala avtal om amanuenslön. Anställningen är timavlönad.
Läs mer om förmåner för anställda https://liu.se/jobba-pa-liu/formaner.Publiceringsdatum2026-04-09Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 29 april, 2026.
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-120312". Arbetsgivare: Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://liu.se/
Linköpings universitet (visa karta
)
581 83 LINKÖPING Kontakt
Karin Blomdahl karin.blomdahl@liu.se
9843695