Amanuens inom digitala medier
Linköpings universitet / Pedagogjobb / Norrköping Visa alla pedagogjobb i Norrköping
2026-06-03
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Om jobbet
Vi söker minst två timarvoderade amanuenser/assistenter, som vid behov och överenskommelse, kommer att assistera lärare i kursen TNM120 Introduktion till Digitala Medier och AI, 6hp under höstterminen första läsperiod. Arbetsuppgifterna innebär främst handledning vid laborationer under terminens första läsperiod.
Om dig
Den timarvoderade anställningen är direkt kopplad till de grundutbildningskurser som ges av Institutionen för teknik och naturvetenskap vid Linköpings universitet. Arbetsuppgifterna är varierande och kan uppkomma med kort varsel vilket fordrar flexibilitet och att du finns tillgänglig vid universitetet. Du skall vidare vara ansvarstagande, noggrann, ha kommunikativa och pedagogiska färdigheter samt vara intresserad av ämnesområdet.
Ett krav för att kunna erhålla timarvoderad anställning är att du kan visa upp dokumentation att du studerar på någon av utbildningarna vid ITN, Linköpings universitet och att du har goda kunskaper i Adobes programvaror Photoshop, Illustrator, Premiere och Indesign. Det är också meriterande om du gått igenom LiTH:s kurs om genusmedveten undervisning för kursassistenter.
Din arbetsplats
Du kommer arbeta på Institutionen för teknik och naturvetenskap, ITN, campus Norrköping.
Om anställningen
Detta avser en tidsbegränsad intermittent anställning med ersättning per timme. Omfattning och period bestäms i överenskommelse med kursansvarig lärare.
Lön och förmåner
Aktuell amanuenslön vid Linköpings universitet är 159,70 kr/timme vilket motsvarar en heltidslön på 26 350 kr.Publiceringsdatum2026-06-03Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande.Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 1 juni 2026. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med https://liu.se/artikel/lika-villkor/.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://liu.se/
601 74 NORRKÖPING Arbetsplats
Linköpings Universitet Kontakt
Universitetslektor, studierektor
Daniel Nyström daniel.nystrom@liu.se +4611363454 Jobbnummer
9945782