Amanuens inom Databehandling för digitalisering av forskningslabb

Amanuens inom Databehandling för digitalisering och automation av forskningslabb
Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer.
Vi är idag Uppsala universitets tredje största institution och har i dag drygt 350 anställda varav 120 lärare och 120 doktorander. C:a 5000 grundutbildningsstudenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år. Mer information om oss hittar du på https://www.uu.se/institution/informationsteknologi
Vill du arbeta med mjukvara för insamling, lagring och bearbetning av forskningsdata, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du få erfarenhet av att arbeta på ett universitet? Välkommen att söka anställning som amanuens vid institutionen för informationsteknologi på Uppsala universitet.
Arbetsuppgifter
Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att utveckla mjukvara för insamling, bearbetning och analys av experimentella data från Ångström Advanced Battery Centre. Detta innefattar att skriva modulär och väldokumenterad kod samt att utforma datapipelines för lagring och vidare analys. Du kommer att ingå i ett tvärvetenskapligt team av ingenjörsstudenter som arbetar i framkanten av laboratorieautomation och digitalisering. Du har tillgång till en gemensam arbetsplats på Ångström, tekniskt stöd från forskningsingenjörer och lärare, samt regelbundet kunskapsutbyte med kollegor som arbetar med verkliga utmaningar inom robotik, elektronik, datainfrastruktur och vetenskaplig mjukvara. Detta initiativ, kallat Åutomate, är utformat som både en praktisk ingenjörsmiljö och ett professionellt nätverk - med frivililliga seminarier, informella luncher (och fika), och nära samarbete med aktiva forskargrupper - vilket ger dig praktisk erfarenhet som är direkt relevant för avancerade ingenjörskarriärer inom forskning och industri, eller för framtida forskarstudier.
Kvalifikationskrav
Anställning som amanuens regleras i Högskoleförordningen 5 kap. Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap §10). Den sökande ska uppvisa goda studieresultat, i synnerhet inom området för kursen/kurserna man kommer att hjälpa till på samt mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
Tjänsten kräver goda programmeringskunskaper, framförallt i Python. Den sökande ska ha erfarenhet av minst ett av följande områden:
- Programmering: Förmåga att skriva ren, modulär och väldokumenterad kod; erfarenhet av vetenskapliga Python-bibliotek (t.ex. NumPy, Pandas, SciPy); kännedom om versionshantering (t.ex. Git). Erfarenhet av instrumentstyrning eller inbyggda system är meriterande.
- Databearbetning och lagring: Erfarenhet av datapipelines, signalanalys eller datorseende; kännedom om relationella eller icke-relationella databaser och strukturerade dataformat (t.ex. HDF5, CSV, JSON).
God organisationsförmåga och förmåga att arbeta självständigt krävs, då arbetet innebär att utforma och implementera dataarbetsflöden med begränsad handledning och vid sidan av pågående studier.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Tidigare kurser eller arbetslivserfarenhet inom databehandling, databashantering eller vetenskaplig mjukvaruutveckling är önskvärt. Kännedom om versionshantering (t.ex. Git) samt erfarenhet av grafiska gränssnitt för styrning av laboratorieinstrument är också meriterande.
Ansökningsförfarande
Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kortfattat beskriver sin erfarenhet inom relevanta ämnen samt ett betygsutdrag. Beskriv och motivera även varför du är intresserad av tjänsten. Bifoga även ditt registreringsintyg.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 12 till 2026-07-15. Omfattningen är 20 %. Tillträde 2026-03-30 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Jens Sjölund, jens.sjolund@it.uu.se
.
Välkommen med din ansökan senast den 23 mars 2026, UFV-PA 2026/645.
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Sista dag att ansöka är 2026-03-23
