Amanuens i tema Miljöförändring
2026-03-10
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid.
Är du vår nya studentambassadör för kandidatprogrammet Miljö, klimat och hållbar utveckling?
Om jobbet
Du kommer genomföra kontakta sökanden till programmet och bistå med enklare uppgifter inom programadministration, såsom underlag till kvalitetsutvärdering och marknadsföring. Du kan även komma att få medverka i undervisningen. Arbetet kommer att ledas av programansvarig.
Om dig
För att kunna anställas som amanuens måste du vara antagen till högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå. För att kunna svara på de sökandens frågor behöver du för den här anställningen ha mycket god kännedom om hur undervisningen på programmet är upplagd. Det är därför en fördel att ha gått alla tre år. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper, eftersom arbetsuppgifterna till stor del utförs självständigt och det krävs god kommunikativ förmåga för att tjäna som ambassadör för programmet.
Vi söker dig som är:
• Utåtriktad och gärna vill vara ambassadör för kandidatprogrammet Miljö, klimat och hållbar utveckling.
• Van att arbeta självständigt och håller deadlines.
Vi vill att du har:
• Gått minst två år på programmet.
Det är meriterande om du har:
• Gått alla tre åren på programmet.
• Genomfört telefonintervjuer.
• Vana eller intresse för att sammanställa och bearbeta intervjudata i Excel.
• Kunskap om studentföreningars verksamhet.
• Kunskap om Masterprogrammet Science for Sustainable Development.
Din arbetsplats
Du kommer arbeta på Tema miljöförändring som är en del av institutionen för Tema, som driver kandidatprogrammet Miljö, klimat och hållbar utveckling. Programmet är förlagt vid Campus Norrköping, men det finns även mycket goda möjligheter att genomföra stora delar av arbetet på distans.
Läs mer om vår verksamhet här Miljö, klimat och hållbar utveckling, kandidatprogram, 180 hp - Linköpings universitet
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad under perioden 2026-06-01 till 2026-08-31 och omfattningen är 20 procent av heltid.
En anställning som amanuens regleras i 5 kap. Högskoleförordningen.
Lön och förmåner
Lön enligt LiU:s centrala avtal om amanuenslön.
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 13 april 2026. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter.
Välkommen med din ansökan!
