Amanuens i sociologisk demografi
Stockholms Universitet / Skolassistentjobb / Stockholm Visa alla skolassistentjobb i Stockholm
2025-12-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms Universitet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Sollentuna
, Täby
eller i hela Sverige
Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet erbjuder en dynamisk forskningsmiljö med
många ämnesöverskridande samarbeten och en stark internationell forskningsprofil.
Institutionen
grundades 1954 och har i dag ca 85 anställda och ca 600 studenter per läsår.
Vi ger högkvalitativa kurser i sociologi på grund-, avancerad- och forskarnivå, och i demografi på
avancerad- och forskarnivå. Vi är särskilt framstående inom områdena demografi, familjesociologi,
genus och jämställdhet, kultursociologi, politisk sociologi, socialpolitik, sociala nätverk och social
skiktning. Många av våra forskare använder sig av kvantitativa metoder.
Mer information om oss finns på: https://www.su.se/sociologiska-institutionen/Publiceringsdatum2025-12-15Dina arbetsuppgifter
Vi söker en amanuens med fokus på forskning till projektet "SeRO: Sexual and Reproductive Outcomes of Violent Crime" som är finansierat av Europeiska forskningsrådet (ERC). Huvudforskare för projektet är Signe Svallfors. Projektet baseras på mixade metoder för att undersöka hur lokala våldsbrott påverkar sexuella och reproduktiva hälsoutfall i Mexiko. Arbetsuppgifterna innefattar litteraturöversikter, enklare statistiska analyser, samt viss projektadministration. Amanuensen kommer att ingå i ett team tillsammans med forskningsledaren och två doktorander.Kvalifikationer
Den sökande ska ha läst minst en kandidatexamen i ett samhällsvetenskapligt eller folkhälsovetenskapligt ämne, samt vara antagen som student i demografi eller näraliggande ämnen på avancerad nivå vid ett svenskt lärosäte. Meriterande är kunskap om hur hälsa påverkas av konflikt och kriminalitet, färdigheter i kvantitativ metod för att studera demografi och hälsa, samt minst 60 avklarade högskolepoäng på avancerad nivå. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift är ett krav. Kunskaper i svenska är meriterande.
Om anställningen
Anställningen omfattar upp till 20 % av heltid och är tidsbegränsad till sex månader med god möjlighet till förlängning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare information lämnas av forskningsledaren Signe Svallfors mailto:signe.svallfors@sociology.su.se Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SU FV-4332-25". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062) Arbetsplats
Sociologiska institutionen Jobbnummer
9644737