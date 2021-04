Amanuens i måltidskunskap och värdskap - Örebro universitet - Barnskötarjobb i Örebro

Vi söker en amanuens för tidsbegränsad anställning vid Restaurang- och hotellhögskolan (RHS), Campus Grythyttan.BakgrundEn amanuens är en student som arbetar bistår och avlastar lärare med varierade arbetsuppgifter. Som amanuens är du tidsbegränsat anställd och arbetet är tänkt att ske vid sidan av de egna studierna vilket innebär att du måste vara inskriven som programstudent vid Örebro universitet.Vi söker nu en amanuens med placering på Campus Grythyttan.2021-04-06Det huvudsakliga arbetsinnehållet i anställningen är att stödja lärare och intendent i uppstart och skötsel av RHS köksträdgård. Köksträdgården ingår i kurser vars kunskapsinnehåll integrerar gastronomiska hantverket med måltidssystemet som helhet och är ett pedagogiskt verktyg inom programmen:Kulinarisk kock och måltidkreatörsprogrammetSommelier och måltidkreatörsprogrammetMåltidsekologRHS köksträdgård uppstart sker under vårterminens kurser Nordisk matlagning och skörd sker under höstens kurser som Måltids- och värdskap grundkurs samt Utveckling av måltidsupplevelser.För att vara behörig till anställning som amanuens krävs att du är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå. d.v.s. att du aktivt bedriver studier inom ramen för måltidskunskap och värdskap vid Örebro universitet. Minimikrav är att du skall ha 37,5 högskolepoäng godkända i måltidskunskap och värdskap. Avklarade poäng och betyg är avgörande för anställning.Vi söker dig som under dina studier har visat intresse för utbildnings- och studentfrågor. Vi lägger tonvikt på dina personliga egenskaper såsom att du kan arbeta självständigt, har god samarbetsförmåga, är noggrann och kan prioritera bland arbetsuppgifter. Då RHS är ett populärt besöksmål krävs även att du är serviceinriktad.InformationAnställningen är 50 % under perioden 1 juni till 31 augusti 2021. Arbetstiden över perioden varierar. Lön utgår i enlighet med lokalt kollektivavtal.Amanuenser får anställas för högst ett år i taget, den sammanlagda anställningstiden för en amanuens får omfatta högst tre år.Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Helene Gustafsson, tel. 070-190 44 01, helene.gustafsson@oru.se Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:Personligt brev med en kort motivering till varför du söker anställningenCV med relevant beskrivning av samlad kompetensIntyg som stärker din behörighet (exempelvis Ladokutdrag)Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.Sista ansökningsdag är 2021-04-22. Välkommen med din ansökan!