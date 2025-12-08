Amanuens i litteraturvetenskap, 20%
Umeå universitet, Humanistisk fakultet / Administratörsjobb / Umeå Visa alla administratörsjobb i Umeå
2025-12-08
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Umeå universitet, Humanistisk fakultet i Umeå
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.
Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om - och mitt i - ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.
Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/
Institutionen för kultur- och medievetenskaper tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och har omkring 70 anställda.
En unik kombination av ämnesområden gör institutionen till en kreativ miljö i skärningspunkten mellan kultur, konst, litteratur och medier. På institutionen bedrivs internationellt erkänd forskning av hög kvalitet. För mer information, besök gärna: https://www.umu.se/kultmed
Institutionen för kultur- och medievetenskaper utlyser två anställningar som amanuens i
litteraturvetenskap.Publiceringsdatum2025-12-08Dina arbetsuppgifter
Som amanuens är du mentor för studenter på Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande. Du kommer att agera hjälplärare vid seminarier, handledningstillfällen och kreativa moment på Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande. Du kommer att genomföra studiesociala programaktiviteter under terminen och leda workshops i kreativt skrivande för programstudenter.
Behörighet
Behörig att anställas som amanuens är den som enligt 5 kapitlet 10§ HF är antagen till utbildning på
grund- eller avancerad nivå. Du som söker anställningen ska senast vid tidpunkten då
anställningsbeslutet fattas kunna uppvisa antagningsbesked till sådan utbildning. Innehavare av
anställningen bör vara studerande under hela anställningsperioden. Du ska, vid tillträdesdagen, ha godkänt resultat från minst två år på Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande vid Umeå universitet, eller motsvarande utbildning. Kompetenser
Vi söker dig som har god förmåga att kommunicera och uttrycka dig i tal och skrift på både svenska som på engelska. Du är serviceinriktad, ansvarsfull och självständig i ditt arbete. Du har en god samarbets- och planeringsförmåga.
Stor vikt kommer att läggas vid tidigare studieresultat och tidigare erfarenheter från arbetsmarknaden. Vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Övriga upplysningar
Anställningen omfattar 20 % av heltid, ca 8 timmar per vecka, med tillträde 2026-02-01 eller enligt
överenskommelse, till och med 2026-06-07. Anställningen är placerad i Umeå och arbetsplats
tillhandahålls vid institutionen.
Du ansöker via Umeå universitets rekryteringssystem Varbi senast 2025-12-29. Till ansökan ska bifogas personligt brev, CV/meritförteckning och resultatintyg från Ladok som visar avklarade kurser inklusive tillgodoräknanden.
Lön regleras utifrån UmU:s lokala kollektivavtal.
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Sofia Pulls, 090-786 57 97, sofia.pulls@umu.se
, eller universitetslektor Per Stam, 090-786 65 26, per.stam@umu.se
.
Välkommen med din ansökan!
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AN 2.2.1-1439-25". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Universitet
(org.nr 202100-2874) Arbetsplats
Umeå universitet, Humanistisk fakultet Kontakt
Sofia Pulls, prefekt 090-7865797 Jobbnummer
9632547