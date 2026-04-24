Amanuens i digitalhistoriskt forskningsprojekt
Lunds universitet, Historiska institutionen / Administratörsjobb / Lund Visa alla administratörsjobb i Lund
2026-04-24
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds universitet, Historiska institutionen i Lund
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Vi söker dig som vid sidan av dina studier vid Humanistiska och teologiska fakulteterna, Lunds universitet, vill arbeta som amanuens hos oss inom det digitalhistoriska forskningsprojektet De stridbara svenskarna.
Om arbetsplatsen och forskningsprojektet
Anställningen är placerad vid avdelningen för historia vid Historiska institutionen. Du kommer att arbeta på plats på LUX tillsammans med vårt forskarlag som innehåller forskare, systemutvecklare och praktikanter.
Forskningsprojektet De stridbara svenskarna (VR 2023-01365) undersöker förändringar i Sveriges politiska kultur från 1820 till 1939. Vi fjärrläser 1,6 miljoner tidningssidor på Kungliga bibliotekets databas Svenska tidningar med en språkmodell ("AI") för att hitta protesthändelser (demonstrationståg, folkmöten, upplopp o.dyl.). Vi är ett forskarlag med forskare, systemutvecklare och (periodvis) praktikanter, som i sin tur ingår i en större, livaktig forskningsmiljö vid institutionen som är knuten till seminariet Konflikt och motstånd.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet och erbjuder goda anställningsvillkor. Med en anställning som amanuens får du som student en möjlighet att förena studier med arbete för att komplettera dina teoretiska kunskaper med praktisk arbetslivserfarenhet inom akademin. Anställningen omfattas av flextidsavtalet. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss | Lunds universitet.Publiceringsdatum2026-04-24Dina arbetsuppgifter
Som amanuens kan dina arbetsuppgifter variera, men du måste studera vid den fakultet där arbetet ska bedrivas och arbetsuppgifterna ska ge en inblick i den akademiska världen.
Som amanuens hos oss kommer du att arbeta med:
Kodning av tidningar på Kungliga bibliotekets tjänst Svenska tidningar.
Kurering av data i vår databas.
Kvalitetssäkring av data.
Du kommer under din anställning att få erfarenhet av att arbeta med Svenska tidningar, digitala verktyg och kvantitativ datainsamling. Du kommer att få erkännande för det arbete du har gjort inom ramen för projektet i relevanta sammanhang, t.ex. när vi publicerar dataset.Kvalifikationer
Behörig att anställas som amanuens är den som aktivt bedriver studier på grund- eller avancerad nivå vid aktuell fakultet och som ännu inte tagit ut sin examen.
Krav för anställningen är att du:
läser en utbildning vid Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet
har fil.kand.-examen i historia eller närliggande ämne
har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
är självständig, noggrann och systematisk
har god samarbetsförmåga
Meriterande för anställningen är att du:
under dina studier, t.ex. genom temakurser eller uppsatsarbete, har använt dig av 1800-talstidningar som källmaterial
under dina studier, t.ex. genom temakurser eller uppsatsarbete, skaffat dig djupare kunskaper om Sveriges långa 1800-tal (1789-1921)
har erfarenhet av digital-historiska metoder och källkritik
har erfarenhet av kodning av källmaterial.Övrig information
Anställningen är tidsbegränsad under perioden 2026-06-01 till och med 2026-12-31 och avser omfattning på 20% av heltid.
Anställningen får inte påverka amanuensens studier negativt och får inte kombineras med andra anställningar. Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i Högskoleförordningen (SFS 2017:284), 5 kap 8-12 §§.
Så här söker du
Ansökan görs i Lunds universitets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla CV samt personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Du behöver även bifoga utdrag från LADOK som intygar din behörighet. Ansökan bör även innehålla övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, etc.).
Om Humanistiska och teologiska fakulteterna
Humanistiska och teologiska fakulteterna har sju institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.
Om Historiska institutionen
Historiska institutionen utgör en av sju institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna. Den är en stor institution med tre avdelningar: avdelningen för historia, avdelningen för mänskliga rättigheter och Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier. Här finns runt 100 lärare och forskare. Inom institutionen bedrivs undervisning företrädesvis inom ramen för kandidatprogram i historia respektive mänskliga rättigheter, masterprogram i historia samt internationella masterprogram i mänskliga rättigheter respektive Asienstudier. Institutionen har också en stor forskarutbildning med doktorander i historia, mänskliga rättigheter och Öst- och Sydöstasienstudier bland annat genom en forskarskola i historiska studier.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211), https://www.lu.se/vacancies
Box 192 (visa karta
)
221 00 LUND Arbetsplats
Lunds universitet, Historiska institutionen Kontakt
SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet kansli@saco-s.lu.se 046-2220000 Jobbnummer
9875734