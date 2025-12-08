Amanuens(er) till Psykologiska institutionen
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Psykologiska institutionen har ca 140 anställda, och bedriver en omfattande utbildnings- och forskningsverksamhet i samverkan med det omgivande samhället. Den forskning som bedrivs bedöms av internationella granskare som mycket god och söktrycket på våra utbildningar är sedan många år tillbaka högt. Se www.gu.se/psykologi
för mer information.
Psykologiska institutionen söker nu en till två amanuenser för att biträda forskningsverksamhet inom forskargruppen ICON Lab, huvudsakligen i ett projekt som undersöker hjärnans plasticitet under inlärning.
Arbetsuppgifter
Amanuensens arbetsuppgifter innefattar genomförande av datainsamling; till exempel rekrytering av forskningsdeltagare, intervjuer med forskningsdeltagare och tillhörande administrativa uppgifter.
Kvalifikationer
Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens. För anställning som amanuens ska sökande vara antagen på Psykologprogrammet eller på det internationella masterprogrammet vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet och förväntas studera under VT2026.
Anställningen kräver god förmåga till planering och självständigt arbete, samt förutsätter bekvämlighet i att kommunicera med forskningspersoner och kollegor. Mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska är ett krav. Erfarenhet av forskningsverksamhet, serviceyrken och patientnära verksamhet är meriterande. Erfarenhet av praktisk forskningsverksamhet inom kognitiv psykologi eller kognitiv neurovetenskap är särskilt meriterande.
Anställning
Anställningarna är tidsbegränsade i 4-5 månader, 25% av heltid, med placering tills vidare vid Psykologiska institutionen. Tillträde i januari 2026 eller snarast möjligt enligt överenskommelse.
Tillsättningsförfarande
Vid urval av behöriga sökanden ska den sökande väljas som, efter en helhetsbedömning av skicklighet (utifrån erfarenhet och personliga egenskaper) samt utvecklingspotential, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de ovan beskrivna arbetsuppgifterna. Därutöver kommer även personliga egenskaper som planeringsförmåga, självständighet och kommunikationsfärdigheter att beaktas.
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta professor Martin Lövdén, martin.lovden@psy.gu.se
alt telefon på 031 - 786 32 33
Vid frågor om anställningsförfarandet kontakta personalhandläggare Therese Björkäng, therese.bjorkang@psy.gu.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-05
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
