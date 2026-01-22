Amanuens, enheten Nationella prov i SFI
Stockholms Universitet / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-01-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms Universitet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Sollentuna
, Täby
eller i hela Sverige
Institutionen för ämnesdidaktik (IÄD) präglas av en dynamisk utbildnings- och forskningsmiljö.
Institutionens utbildningsverksamhet rymmer utbildning på såväl grundnivå, avancerad nivå som forskarnivå. Inom grundutbildningen är verksamheten i hög grad knuten till lärarutbildningarna, men även till fristående kurser och uppdragsutbildningar. Antalet medarbetare vid institutionen uppgår för närvarande till ca 250 personer.
Anställningen är placerad på den fristående enheten Nationella prov i sfi som på uppdrag av Skolverket konstruerar nationella prov i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi). Enheten består idag av 9 medarbetare. Mer information om oss https://www.su.se/enheter/institutionen-for-amnesdidaktik.
Vi söker nu en amanuens som kan stötta verksamheten med administrativa uppgifter. Publiceringsdatum2026-01-22Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innebär att:
- hantera och sortera inkommande post,
- registrera/skriva av elevsvar från pappersprov till Excel,
- förbereda pappersmaterial för arkivering,
- scanna in pappersmaterial
- vid enstaka tillfällen besöka skolor och pröva ut prov på elever.
Bortsett från eventuella resor så kommer arbetet att vara förlagt till enhetens lokaler på Stockholms universitet. Även andra administrativa arbetsuppgifter kan förekomma.Kvalifikationer
Den sökande ska vara antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå.
Vi söker dig som:
- har förmåga att arbeta systematiskt och noggrant
- har mycket god muntlig och skriftlig förmåga i svenska
- har vana av att arbeta i Excel
- har ett intresse för språk och språkinlärning.
Det är meriterande om du:
- studerar till lärare på Stockholms universitet
- läser kurser eller program inom ämnet svenska som andraspråk på Stockholms universitet
- har erfarenhet av att arbeta i programmet R.
Vi fäster stor vikt vid din personliga lämplighet. För att lyckas i ditt arbete som amanuens är du noggrann och systematisk. Eftersom arbetet medför kontinuerlig kontakt med enhetens provutvecklare har du en god förmåga att samarbeta och kommunicera, både skriftligt och muntligt.
Om anställningen
Anställningen omfattar 30-50 % av heltid och är tidsbegränsad till och med 2026-06-30, men med möjlighet till förlängning. Tillträde snarast enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Närmare information om anställningen lämnas av tf föreståndare Helén Lindholm, mailto:helen.lindholm@su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SU FV-0205-26". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062) Arbetsplats
Institutionen för ämnesdidaktik Jobbnummer
9698560