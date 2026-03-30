Amanuens 45% inom området metagenomik
Umeå universitet, Medicinska fakulteten / Kemiingenjörsjobb / Umeå Visa alla kemiingenjörsjobb i Umeå
2026-03-30
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Umeå universitet, Medicinska fakulteten i Umeå
, Örnsköldsvik
, Skellefteå
, Luleå
, Sundsvall
eller i hela Sverige
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 41 500 studenter och cirka 4 600 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.
Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om - och mitt i - ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.
Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/
Medicinska fakulteten är en av de största fakulteterna vid Umeå universitet och attraherar många studenter med ett omfattande utbud av utbildningar inom områdena medicin, tandvård, hälsa och vård. Vi erbjuder en väl utvecklad forskningsinfrastruktur och en inspirerande, dynamisk miljö med ledande forskning. Vår nära samverkan med de fyra regionerna i Norra sjukvårdsregionen ser vi som en stor ömsesidig tillgång för att utveckla forskning och utbildning och att säkra tillgången på vår framtids vårdpersonal.Publiceringsdatum2026-03-30Beskrivning
Institutionen för molekylärbiologi är en del av både den medicinska och den teknisk naturvetenskapliga fakulteten.
Denna konstellation har ett omfattande utbud av banbrytande faciliteter, inklusive avancerad avbildning, metabolomik, genomik och screeningteknik. På institutionen kommer du att vara en del av en dynamisk forskningsmiljö med en stark internationell profil inom genetik, mikrobiologi, immunologi, cellbiologi, tumörbiologi, neurobiologi och djurfysiologisk forskning. Institutionen söker nu en amanuens inom området metagenomik på 45 % i 5 månader med tillträde 1 Juni, 2026 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 20 april, 2026.Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med uppgifter relaterade till metagenomisk analys vid institutionen för
molekylärbiologi. Arbetet innefattar implementering av arbetsflöden för beräkning, där framför allt R och Rust kommer att användas.
Behörighet
Behörig att anställas som amanuens är den student som är antagen till utbildning på grund- eller
avancerad nivå inom universitet eller högskola.Anställningsvillkor
Anställningen avser 45 % av heltid under 5 månader och ska fullgöras parallellt med studier.
Anställningen regleras enligt Högskoleförordningen 5 kap. Lönen följer amanuensavtalet. Kvalifikationer
Vi söker en kandidat som uppfyller följande kriterier:
* Är registrerad som aktiv student vid Umeå universitet.
* Erfarenhet av programmering i Rust eller närliggande lågnivåspråk.
* Erfarenhet av metagenomisk analys eller närliggande område.
* God förmåga att arbeta självständigt såväl som i grupp.
* Har minst 45 högskolepoäng.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Urvalet bland sökande baseras på meriter,
lämplighet och erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
Som medarbetare hos oss bidrar du till att främja en inkluderande kultur och en positiv arbetsmiljö. Detta innebär att du kommunicerar effektivt över olikheter, visar samarbetsvilja och förmåga att samarbeta. Du upprätthåller öppenhet och en välkomnande attityd, samt visar respekt, medkänsla och empati. Du engagerar dig i och stöttar kollegor från olika bakgrunder och med olika perspektiv, samt främjar en hälsosam balans mellan arbete och privatliv för både dig själv och andra.Så ansöker du
Ansök via vårt rekryteringssystem Varbi senast 20 april, 2026. Ansökan ska vara högst två A4-sidor och inkludera en beskrivning av de kunskaper och erfarenheter som du anser vara relevanta för tjänsten.
Din ansökan ska innehålla:
* CV som innehåller uppgifter om utbildning och arbetslivserfarenhet.
* Kort beskrivning av dig själv med motivering varför du söker anställningen, samt tidigare erfarenhet
av liknande uppgifter.
* Bifoga ett aktuellt intyg på studieresultat från Studentwebben.
Mer om oss
För mer information om institutionen, läs mer här: https://www.umu.se/institutionen-for-molekylarbiologi/
Vid frågor om anställningen kontakta: Johan Henriksson,mailto:johan.henriksson@umu.se
Välkommen med din ansökan!
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AN 2026/471". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Universitet
(org.nr 202100-2874) Arbetsplats
Umeå universitet, Medicinska fakulteten Kontakt
Johan Henriksson johan.henriksson@umu.se Jobbnummer
9828290