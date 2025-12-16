Amanuens
2025-12-16
Juridiska institutionen är en av de större institutionerna vid Stockholms universitet med ca 170 anställda och ca 5 500 studenter.
Drygt 100 lärare är på heltid engagerade för att undervisa och bedriva den forskning som utbildningen vilar på. Ett fyrtiotal professorer med olika rättsvetenskapliga inriktningar finns vid institutionen, som utgör en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel.
Vid institutionen finns det flertal forskningsinstitut och centrumbildningar. Nu söker vi två amanuenser till Svenska Nätverket för Europarättsforskning (SNEF).
Mer information om oss finns på: https://www.su.se/enheter/juridiska-institutionen
Amanuens vid Svenska Nätverket för Europarättsforskning (SNEF) har övergripande administrativt ansvar för nätverket och arbetsuppgifter omfattar administrativt stöd för hela nätverkets verksamhet och styrning. Den omfattar självständigt administrativt arbete inför och under konferenser och seminarier som nätverket arrangerar. De administrativa arbetsuppgifterna utförs i samarbete med nätverkets ordförande, styrgrupp, konferensarrangörer samt övrig administrativ personal vid institutionen. Till anställningen hör också andra uppgifter, såsom underhåll av hemsida och sändlistor, protokollföring vid möten och ekonomihantering.Kvalifikationer
De sökande ska vara antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå. Starkt meriterande är att ha avklarat minst 30 hp i civilrätt. Det är meriterande att ha erfarenhet av liknande administrativt och forskningsanknutet arbete. Det är även meriterande att ha kunskap om och intresse för det ämne som tävlingen handlar om. Arbetsbelastningen är periodvis hög, varför organisationsförmåga, ordningssinne och servicekänsla är goda egenskaper för anställningen. Därtill fordras datorvana och goda kunskaper i engelska.
Om anställningen
Anställningen omfattar 30 % av heltid och är tidsbegränsad till sex månader. Tillträde snarast eller efter överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.
Närmare information om Svenska Nätverket för Europarättsforskning (SNEF) lämnas av professor Björn Lundqvist mailto:bjorn.lundqvist@juridicum.su.se
Närmare information om anställningsförfarande och villkor lämnas av administrativ chef, Vladimir Veovi mailto:vladimir.vesovic@juridicum.su.se
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-04
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
Juridiska institutionen Jobbnummer
