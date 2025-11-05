Amanuens
2025-11-05
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska akademin bedrivs omfattande forskning och undervisning över stora kunskapsområden - från molekyl till människa. Verksamheten utgörs av fem sektioner; farmakologi, fysiologi, hälsa och rehabilitering, klinisk neurovetenskap samt psykiatri och neurokemi.
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi söker nu en amanuens med placering vid Sektionen för klinisk neurovetenskap.
Forskargruppen "klinisk hjärntumörforskning" är baserad vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi och leds av Asgeir Jakola. Gruppen består av doktorander, forskande kliniker, forskningssjuksköterskor, en forskningsassistent och studenter. Vi arbetar med frågor kring patienter med hjärntumörer och i huvudsak med studier som har klinisk inriktning. Gruppen har flera nationella och internationella samarbeten.Publiceringsdatum2025-11-05Dina arbetsuppgifter
Vi söker en amanuens som kan hjälpa till med datainsamling och analys i en av våra kliniska studier. Arbetsuppgifterna är att efter instruktion uppdatera befintlig databas samt bearbetning av radiologiska undersökningar. Du förväntas ta del av forskargruppens möten, men arbeta självständigt med arbetsuppgifter.Kvalifikationer
Behörig att anställas som amanuens är den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Den sammanlagda anställningstiden för en amanuens får omfatta högst tre år. För denna anställning krävs att man går på läkarutbildningen på Sahlgrenska akademin. Meriterande är tidigare erfarenhet av forskningsprojekt.
Sökanden bör vara självständig i sitt arbetssätt, ha god samarbetsförmåga och uppskatta att arbeta i en forskningsorganisation. Vi värdesätter att du är kollegial, noggrann och har en god kommunikativ och administrativ förmåga.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställning
Anställningen är en tidsbegränsad anställning i 12 månader, 25% av heltid, med placering tills vidare vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Tillträde: snarast eller enligt överenskommelse.
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta professor/biträdande sektionschef Asgeir Jakola, tfn: 031 342 97 41, epost: jakola.asgeir@gu.se
Ansvarig chef är professor/sektionschef Katharina Stibrant Sunnerhagen, tfn: 0709 52 00 23, e-post:ks.sunnerhagen@neuro.gu.se
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att registrera din ansökan elektroniskt via hemsidan: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Ansökan ska vara inkommen senast: 2025-11-26
