Åmåls kommun söker två vikarierande stödpedagoger
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2026-07-23
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Vill du vara med och göra skillnad i människors vardag? Nu söker vi två vikarierande stödpedagoger till våra LSS-verksamheter. Hos oss får du möjlighet att arbeta nära individen och bidra till utveckling, delaktighet och en meningsfull vardag utifrån varje persons behov, önskemål och förutsättningar.
Vad erbjuder vi
Här finns möjlighet till ett meningsfullt och utvecklande arbete där du får vara med och skapa goda levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning. Att bli del i en del av en arbetsplats där samarbete, delaktighet och professionellt bemötande står i fokus. En introduktion som ger dig goda förutsättningar att komma in i din nya roll samt kontinuerlig kompetensutveckling.
Ditt uppdrag
Stödpedagogen ansvarar för att säkerställa kvalitén i verksamheten genom implementering av metoder och fördjupade kunskaper om olika funktionsnedsättningar. Som stödpedagog kommer du att arbeta i det dagliga arbetet inom enheten kombinerat med arbetsuppgifter som bland annat kan bestå av omvårdnad, aktiviteter, samverkan samt administrativa uppgifter. I arbetet är du en pedagogisk förebild och en pedagogisk kunskapskälla för medarbetarna i arbetsgruppen. Du är med och handleder ochvägleder medarbetarna i det dagliga arbetet och bidrar med en helhetssyn på både den enskildes och på verksamhetens behov. Du omvärldsbevakar, identifierar och driver pedagogiskt utvecklingsarbete med utgångspunkt i de individuella genomförandeplanerna och arbetar med planering av enhetens insatser samt håller i uppföljningar med de andra i teamet.
Vem är du
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att trivas i rollen är du en trygg och stabil person med god självinsikt och förmåga att behålla lugnet även i utmanande situationer. Du har ett professionellt och respektfullt bemötande, är lyhörd i din kommunikation och anpassar ditt budskap efter mottagare och situation. Genom din goda samarbetsförmåga och förmåga att skapa öppna och förtroendefulla relationer bidrar du till ett positivt arbetsklimat.
Du arbetar självständigt och tar ansvar för att planera, strukturera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Samtidigt är du flexibel och har lätt för att samarbeta med andra. Du är tydlig i ditt ledarskap och har förmåga att sätta gränser när det behövs. Med ditt engagemang, utvecklingsfokus och driv framåt inspirerar och coachar du andra i det praktiska arbetet. Vi ser också att du har god digital kompetens och ett ansvarstagande förhållningssätt som bidrar till verksamhetens utveckling.
Formella kompetenskrav
Utbildning företrädesvis som stödpedagog yh200p/60hp. Alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Du har god kunskap om LSS och erfarenhet av att arbeta med individer som har olika funktionsnedsättningar.
Erfarenhet av målinriktat arbete med olika arbetssätt, förhållningssätt och metoder samt av social dokumentation.
Anställningen förutsätter att du har B-körkort för manuell växellåda.
Digital identifikation med Bank ID.
Meriterande
Erfarenhet av tydliggörande pedagogik, alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), lågaffektivt bemötande och andra pedagogiska metoder som stödjer individens utveckling och delaktighet är meriterande men inget krav.
Erfarenhet av arbete från liknande verksamhet som stödpedagog.
Anställningen
Tidsbegränsad anställning på 75% under tre månader med chans till förlängning. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erfoderliga beslut tas. Tjänstgöring sker enligt rullande schema dag, kväll, helg. Tjänsten är för närvarande placerad vid Stöd och Funktion inom Välfärd- och arbetsmarknadsförvaltningen. Närmaste chef är enhetschef.
Ansökan
Vi vet att en inkluderande arbetsplats är en hållbar arbetsplats. Olika bakgrunder, erfarenheter och egenskaper gör oss sammantaget helt enkelt bättre. Så vem du än är - varmt välkommen med din ansökan i form av personligt brev och cv. Urval och intervjuarbete kommer att ske löpande under ansökningsperioden och vi kan kalla till intervju innan sista ansökningsdatum. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via ansökningsknappen.
Varmt välkommen med din ansökan!
För att ta del av information kring bestämmelser om lön och ersättningar se utdrag ur vårt https://amal.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/hitta-lediga-jobb
samt information om centrala kollektivavtal. I huvudsak tillämpas avtalsområdets Huvudöverenskommelse och tillhörande Allmänna Bestämmer och dess bilagor. I vissa fall tillämpas lönekollektivavtal vid sidan av HÖK exempelvis PAN, RiB eller BEA. För information om centrala kollektivavtal hänvisar vi till https://skr.se/kollektivavtal/allmannabestammelserab.655.html
(Vi undanbeder oss kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "144553". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Åmåls Kommun
(org.nr 212000-1587), https://amal.se/
Box 62 (visa karta
)
662 22 ÅMÅL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Åmåls Kommun Jobbnummer
10010158