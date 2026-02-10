Åmåls kommun söker Socialsekreterare
2026-02-10
Som socialsekreterare på Dalslands familjehemsenhet får du möjlighet till ett spännande, stimulerande och kreativt arbete med ett brett samarbete över kommungränserna!
Vad erbjuder vi
Som medarbetare hos oss är du vår viktigaste tillgång. Läs mer om vilka förmåner du som medarbetare får hos Åmåls kommun här: Vårt erbjudande!
Ditt uppdrag
Dalslands familjehemsenhet har socialsekreterare anställda med uppföljningsansvar för barn och ungdomar placerade utanför det egna hemmet. Enheten sköter uppföljning av barn och ungdomar placerade genom Åmåls, Melleruds och Bengtsfors kommuner. På enheten finns även familjehemssekreterare, familjerättssekreterare och specialpedagog och de olika professionerna samverkar med varandra.
Ditt huvudsakliga uppdrag som socialsekreterare är att fokusera på det placerade barnet och följa upp vården för att ge barnet en trygg och säker vård. Främst sker detta genom regelbundna besök i familjehem och enskilda samtal med barnet samt genom samtal med vårdnadshavarna och med familjehemsföräldrarna. Du kommer även att samverka med olika personer i barnets personliga och professionella nätverk.
Uppföljningsansvaret avser även de barn och ungdomar som är placerade i andra vårdformer.
Tjänsten är placerad i Åmål och det ingår resor både inom och utanför närområdet.
Vem är du
För detta uppdrag värderas personliga kompetenser högt. Vi ser att du är en flexibel och positiv person som värderar samverkan högt då man i tjänsten har en mycket nära samverkan med andra professioner, barn och unga och deras nätverk.
Formella kompetenskrav
• Socionomexamen
• Anställningen förutsätter att du har B-körkort
• Digital identifikation med Bank ID
Meriterande
Erfarenhet från annan myndighetsutövning eller annat arbete med barn, unga eller familjehem inom socialtjänsten.
Anställningen
Tillsvidareanställning på 100% med tillträde enligt överenskommelse. Anställningen kan komma att inledas med en provanställning. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Socialsekreterartjänsten är placerad vid Dalslands familjehemsenhet med Åmål som värdkommun. Närmaste chef är enhetschef på Dalslands familjehemsenhet.
Ansökan
Vi vet att en inkluderande arbetsplats är en hållbar arbetsplats. Olika bakgrunder, erfarenheter och egenskaper gör oss sammantaget helt enkelt bättre. Så vem du än är - varmt välkommen med din ansökan i form av personligt brev och cv. Urval och intervjuarbete kommer att ske löpande under ansökningsperioden och vi kan kalla till intervju innan sista ansökningsdatum. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via ansökningsknappen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanbeder oss kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande
