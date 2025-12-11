Åmåls kommun söker Lärare i fritidshem
Vad erbjuder vi
Nya Rösparksskolan är en F-4 skola som ligger i centrala Åmål med närhet till natur och en härlig utemiljö samt med gångavstånd till ishall och badhus.
Skolan är nybyggd sedan januari 2023 och rymmer i dagsläget ca 400 elever och 70 personal. Vi har också tillgång till en ny tillhörande idrottshall för undervisning både i skola och fritidshem.
Vi arbetar i arbetslag med fokus på lärande, lärmiljöer och anpassningar på grupp- och individnivå. Hos oss är teamtanken bärande där du är en del av en helhet och bidrar tillsammans med dina kollegor till lärande och utveckling. Pedagogisk mångfald med elevens eget lärande sätts i centrum.
Som medarbetare hos oss är du vår viktigaste tillgång. Läs mer om vilka förmåner du får som medarbetare hos Åmåls kommun här: Vårt erbjudande!
Ditt uppdrag
Vi söker en lärare i fritidshem som skulle trivas i vår miljö för att tillsammans med kollegor skapa bästa möjliga förutsättningar för elever och medarbetare. Som lärare i fritidshem på Rösparksskolan får du möjlighet att självständigt och i samarbete med kollegor driva och utveckla undervisningen i fritidshemmet med elevernas lärande i fokus.
Du kommer att vara en viktig del i ett arbetslag som du träffar varje vecka och där tyngdpunkten ligger på det gemensamma lärandet och det kollegiala stödet. Detta arbetssätt är grunden för hela vår verksamhet och ger goda förutsättningar för det gemensamma utvecklingsarbetet och planeringen av verksamheten/undervisningen.
Vem är du
För uppdraget ser vi att du har en positiv, flexibel och lösningsfokuserad grundsyn. Du är trygg i dig själv med god självinsikt och med bra struktur som grund. Du är en lagspelare, men har också förmåga att arbeta självständigt när så arbetet kräver. För det här uppdraget värderas personlig lämplighet högt.
Formella kompetenskrav
• Legitimerad lärare i fritidshem
• Digital identifikation med Bank ID
• B-körkort
Meriterande
Behörighet att undervisa i ytterligare något ämne eller verksamhet.
Anställningen
Under förutsättning att erforderliga beslut fattas erbjuder vi en tillsvidareanställning 100% med tillträde 2026-02-26. Anställningen kan komma att inledas med en provanställning.
Tjänsten är för närvarande placerad vid Nya Rösparksskolan inom Kultur- och utbildningsförvaltningen, som är organiserad direkt under Kultur- och utbildningsnämnden. Närmaste chef är biträdande rektor.
Ansökan
Vi vet att en inkluderande arbetsplats är en hållbar arbetsplats. Olika bakgrunder, erfarenheter och egenskaper gör oss sammantaget helt enkelt bättre. Så vem du än är - varmt välkommen med din ansökan i form av personligt brev och cv. Urval och intervjuarbete kommer att ske löpande under ansökningsperioden och vi kan kalla till intervju innan sista ansökningsdatum. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via ansökningsknappen.
Varmt välkommen med din ansökan!
