Åmåls kommun söker Lärare i fritidshem
2025-10-13
Vad erbjuder vi
Elever anger att de trivs, lär och känner sig trygga på Nya Rösparksskolan, likaså personalen. Bli en del av det arbetslag som läsåret 2025-2026 arbetar med eleverna i fritidshemmet. Med undervisning under skoltid och arbete på fritids före och efter skolan, blir du en viktig kugge i det lag som förbereder eleverna för vidare studier och framtiden.
Ditt uppdrag
Undervisning i fritidshemmet och i skolan.
Vem är du
För detta uppdrag ser vi att du är ansvarstagande utbildad lärare i fritidshem som brinner för yrket och vill vara med och påverka barnens/elevernas utveckling och lärande. Du hanterar elever, vårdnadshavare och personal med respekt och utgår i ditt agerande från de styrdokument och den värde- och kunskapsgrund som den svenska skolan vilar på. Du är genuint intresserad av Fritids och skola och har gärna för uppdraget relevant tidigare erfarenhet. Du samarbetar väl med kollegor och är en bidragande faktor i arbetslagets arbete med hela barn/elevgruppen.
Formella kompetenskrav
• Legitimerad lärare i fritidshemmet
• Goda kunskaper i svenska språket
• Anställningen förutsätter att du har B-körkort
• Digital identifikation med Bank ID
Meriterande
Erfarenhet från liknande uppdrag är meriterande men inget krav. Detsamma gäller erfarenhet av arbete med datorer och digitala system (Office 365, SchoolSoft).
Anställningen
Tidsbegränsad anställning på 100% fram till 2026-06-19. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Tjänsten är för närvarande placerad vid Nya Rösparksskolan inom Kultur och Utbildningsförvaltningen. Närmaste chef är rektor/biträdande rektor.
Ansökan
Vi vet att en inkluderande arbetsplats är en hållbar arbetsplats. Olika bakgrunder, erfarenheter och egenskaper gör oss sammantaget helt enkelt bättre. Så vem du än är - varmt välkommen med din ansökan i form av personligt brev och cv. Urval och intervjuarbete kommer att ske löpande under ansökningsperioden och vi kan kalla till intervju innan sista ansökningsdatum. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via ansökningsknappen.
Varmt välkommen med din ansökan!
