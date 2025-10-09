Åmåls kommun söker Bemanningsplanerare
Åmåls kommun / Administratörsjobb / Åmål Visa alla administratörsjobb i Åmål
2025-10-09
, Säffle
, Bengtsfors
, Grums
, Mellerud
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Åmåls kommun i Åmål
Vad erbjuder vi
Som medarbetare hos oss är du vår viktigaste tillgång. Läs mer om vilka förmåner du får som medarbetare hos Åmåls kommun här: Vårt erbjudande!
Ditt uppdrag
Du kommer administrera korttidsfrånvaro och vikarietillsättningen, samt planera och lägga schema för personal inom LSS-verksamheten (boenden, daglig verksamhet, personlig assistans m.m.). Du kommer vara ansvarig för att säkerställa bemanning utifrån verksamhetens behov, lagkrav och kollektivavtal. I rollen ingår att optimera bemanningen för att minska övertid och timanställningar. Du kommer att delta i utvecklingsarbete kopplat till schemaläggning och arbetsmiljö och har en kontinuerlig dialog med enhetschefer och medarbetare.
Vem är du
För detta uppdrag ser vi att du är:
• Noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad
• Har god samarbetsförmåga och kan hantera snabba förändringar i verksamheten
• Arbetar strukturerat och har förmåga att hålla ordning även under tidspress
• Har ett lösningsfokuserat förhållningssätt och ser möjligheter snarare än hinder
• Att du trivs i en roll med mycket kontakt med både chefer och medarbetare
För detta uppdrag värderas personliga kompetenser högt.
Formella kompetenskrav
• Eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Mycket goda kunskaper i officepaketet och väldigt god datavana
• Mycket god kommunikativ förmåga i både tal och skrift är ett krav
• Digital identifikation med Bank ID
• B-körkort
Meriterande
Erfarenhet från bemanningsplanering i kommunal verksamhet är meriterande men inget krav.
Anställningen
Tidsbegränsad anställning på 100% med tillträde snarast. Tjänsten tillsätts om erfoderliga beslut fattas. Intervjuer kommer ske löpande.
Bemanningsplaneraren är för närvarande placerad vid Stöd och funktion inom Välfärd och arbetsmarknadsförvaltningen, som är organiserad direkt under Välfärd och arbetsmarknadsnämnden. Närmaste chef är verksamhetschef.
Ansökan
Vi vet att en inkluderande arbetsplats är en hållbar arbetsplats. Olika bakgrunder, erfarenheter och egenskaper gör oss sammantaget helt enkelt bättre. Så vem du än är - varmt välkommen med din ansökan i form av personligt brev och cv. Urval och intervjuarbete kommer att ske löpande under ansökningsperioden och vi kan kalla till intervju innan sista ansökningsdatum. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via ansökningsknappen.
Varmt välkommen med din ansökan!
(Vi undanbeder oss kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande). Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åmåls kommun
(org.nr 212000-1587) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Åmåls Kommun Kontakt
Verksamhetschef Stöd & Funktion
Grethe Gustavsson grethe.gustavsson@amal.se 0532-17323 Jobbnummer
9549363