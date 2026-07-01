Åmåls kommun söker Behandlingssekreterare
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2026-07-01
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Vill du göra verklig skillnad för människor som står långt från arbetsmarknaden?
Åmåls kommun söker nu en engagerad behandlingssekreterare till EU-projektet Aktivt Åmål – en satsning som ska stärka individers väg mot arbete, studier och förbättrad hälsa.
Som behandlingssekreterare arbetar du nära individer med komplex problematik, ofta kopplad till långvarig arbetslöshet, ohälsa eller beroende. Du blir en viktig del av ett tvärprofessionellt team där fokus ligger på individens resurser, behov och utveckling.
Din roll är både behandlande, stödjande och samordnande – med målet att hjälpa deltagare att stegvis närma sig arbetsmarknaden.
Arbetet sker inom ramen för projektet Aktivt Åmål, som erbjuder individanpassade och samordnade insatser för personer som står långt från arbete.
Som medarbetare hos oss är du vår viktigaste tillgång. Läs mer om vilka förmåner du får som medarbetare hos Åmåls kommun här: https://amal.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/vart-erbjudande
Ditt uppdrag
I rollen som behandlingssekreterare kommer du bland annat att:
Arbeta klientnära med stödjande, behandlande och förebyggande insatser
Stötta personer med exempelvis missbruk, psykisk ohälsa eller social problematik
Delta i kartläggning och upprättande av individuella handlingsplaner
Följa upp och dokumentera deltagarnas utveckling
Samverka med andra professioner inom teamet (t.ex. arbetskonsulenter, vårdpersonal och socialtjänst)
Bidra till att skapa struktur, motivation och progression i deltagarnas vardag
Aktivt Åmål är ett ESF-finansierat projekt som syftar till att:
Stärka arbetsförmåga och hälsa
Erbjuda individanpassade och stegvisa insatser
Skapa nya sysselsättnings- och arbetsträningsmiljöer
Arbeta i ett tvärprofessionellt team med samordnat stöd
Målgruppen är vuxna kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden och ofta har behov av samordnade insatser från flera aktörer.
Vem är du
Vi söker dig som:
Är strukturerad, lösningsorienterad och målmedveten
Har ett professionellt bemötande och god kommunikativ förmåga
Är trygg i komplexa situationer och kan fatta beslut
Har lätt för att skapa förtroende och bygga relationer
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Formella kompetenskrav
Vi söker dig som har:
Examen inom socialt arbete, behandlingsarbete eller motsvarande
Erfarenhet av arbete med individer i komplexa livssituationer
Kunskap om rehabilitering, arbetsmarknadsinsatser eller social problematik
Förmåga att fatta beslut och göra självständiga bedömningar
Anställningen förutsätter att du har B-körkort
Digital identifikation med Bank ID
Meriterande
Erfarenhet av projekt- eller utvecklingsarbete
Anställningen
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erfoderliga beslut fattas. Tidsbegränsad projektanställning på 100% under tiden 2026-11-01 t om 2029-06-30.
Behandlingssekreteraren är för närvarande placerad vid verksamheten Arbete och vuxnas lärande inom Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen, som är organiserad direkt under Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden. Närmaste chef är verksamhetschef.
Ansökan
Vi vet att en inkluderande arbetsplats är en hållbar arbetsplats. Olika bakgrunder, erfarenheter och egenskaper gör oss sammantaget helt enkelt bättre. Så vem du än är - varmt välkommen med din ansökan i form av personligt brev och cv. Urval och intervjuarbete kommer att ske löpande under ansökningsperioden och vi kan kalla till intervju innan sista ansökningsdatum. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via ansökningsknappen.
Varmt välkommen med din ansökan!
För att ta del av information kring bestämmelser om lön och ersättningar se utdrag ur vårt https://amal.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/hitta-lediga-jobb
samt information om centrala kollektivavtal. I huvudsak tillämpas avtalsområdets Huvudöverenskommelse och tillhörande Allmänna Bestämmer och dess bilagor. I vissa fall tillämpas lönekollektivavtal vid sidan av HÖK exempelvis PAN, RiB eller BEA. För information om centrala kollektivavtal hänvisar vi till https://skr.se/kollektivavtal/allmannabestammelserab.655.html
(Vi undanbeder oss kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "144543". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åmåls Kommun
(org.nr 212000-1587), https://amal.se/
Box 62 (visa karta
)
662 22 ÅMÅL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Åmåls Kommun Jobbnummer
9986219