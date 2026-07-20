Åmåls kommun söker Arbetskonsulent
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2026-07-20
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Vill du göra verklig skillnad för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden? Nu söker vi en engagerad Arbetskonsulent till projektet Aktivt Åmål – en satsning som kombinerar arbetsliv, hälsa och samverkan för att skapa hållbar förändring.
Om projektet
Aktivt Åmål är ett ESF-finansierat projekt som syftar till att stärka möjligheterna till arbete, studier eller annan meningsfull sysselsättning för personer som står långt från arbetsmarknaden. Projektet bygger på ett nära samarbete mellan kommun, vård, Arbetsförmedlingen och andra aktörer och kommer att nå cirka 300 deltagare under perioden.
Kärnan i arbetet är ett tvärprofessionellt team och etablering av anpassade sysselsättnings- och arbetsträningsplatser där deltagarna ges möjlighet att stegvis utveckla sin arbetsförmåga.
Vad erbjuder vi
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag
Ett engagerat och tvärprofessionellt team
Möjlighet att vara med och utveckla nya arbetssätt
Arbete i en kommun som satsar på social hållbarhet och inkludering
Som medarbetare hos oss är du vår viktigaste tillgång. Läs mer om vilka förmåner du får som medarbetare hos Åmåls kommun här: https://amal.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/vart-erbjudande
Ditt uppdrag
Som Arbetskonsulent arbetar du nära deltagarna och är en viktig del i deras resa mot egen försörjning. Dina huvudsakliga uppgifter är att:
Kartlägga deltagarnas resurser, behov och arbetsförmåga
Planera och genomföra individanpassade insatser
Stötta deltagare i arbetsträning och sysselsättning
Följa upp progression och bidra till deltagarnas stegförflyttning mot arbete eller studier
Samverka med kollegor i tvärprofessionellt team (socialtjänst, vård, arbetsmarknad, utbildning)
Arbeta relationsskapande och motiverande med deltagare med komplex problematik
Rollen innebär att du arbetar både praktiskt i verksamheten och strategiskt med individens utveckling.
Du kommer att arbeta med personer som ofta har:
Långvarig arbetslöshet
Ohälsa eller funktionsnedsättning
Låg utbildningsnivå
Behov av samordnade insatser från flera aktörer
Målgruppen kännetecknas ofta av komplexa livssituationer där arbetslöshet, hälsa och sociala faktorer samverkar.
Vem är du
Vi söker dig som har ett starkt engagemang för människor och deras utveckling och som trivs i samverkan med andra.
Formella kompetenskrav
Relevant eftergymnasial utbildning (t.ex. socialt arbete, beteendevetenskap eller liknande)
Erfarenhet av arbete med arbetsmarknadsinsatser, rehabilitering eller socialt stöd
Förmåga att arbeta individanpassat och lösningsfokuserat
Erfarenhet av målgrupper som står långt från arbetsmarknaden
Erfarenhet av arbetsträning eller arbetsförmågebedömning
Kunskap om samverkan mellan myndigheter (AF, FK, kommun, vård)
Kompetens inom motiverande samtal, rehabiliterande arbetssätt eller inkludering
Anställningen förutsätter att du har B-körkort
Digital identifikation med Bank ID
Meriterande
Erfarenhet och kompetens inom KBT, stresshantering eller liknande
Anställningen
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erfoderliga beslut fattas. Tidsbegränsad projektanställning på 100% under tiden 2026-11-01 t om 2029-06-30.
Arbetskonsulenten är för närvarande placerad vid verksamheten arbete och vuxnas lärande inom Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen, som är organiserad direkt under Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden. Närmaste chef är verksamhetschef.
Ansökan
Vi vet att en inkluderande arbetsplats är en hållbar arbetsplats. Olika bakgrunder, erfarenheter och egenskaper gör oss sammantaget helt enkelt bättre. Så vem du än är - varmt välkommen med din ansökan i form av personligt brev och cv. Urval och intervjuarbete kommer att ske löpande under ansökningsperioden och vi kan kalla till intervju innan sista ansökningsdatum. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via ansökningsknappen.
Varmt välkommen med din ansökan!
För att ta del av information kring bestämmelser om lön och ersättningar se utdrag ur vårt https://amal.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/hitta-lediga-jobb
samt information om centrala kollektivavtal. I huvudsak tillämpas avtalsområdets Huvudöverenskommelse och tillhörande Allmänna Bestämmer och dess bilagor. I vissa fall tillämpas lönekollektivavtal vid sidan av HÖK exempelvis PAN, RiB eller BEA. För information om centrala kollektivavtal hänvisar vi till https://skr.se/kollektivavtal/allmannabestammelserab.655.html
(Vi undanbeder oss kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "144542". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åmåls Kommun
(org.nr 212000-1587), https://amal.se/
Box 62 (visa karta
)
662 22 ÅMÅL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Åmåls Kommun Jobbnummer
10006389