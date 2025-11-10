Åmål: Skärpt backoffie medarbetare
2025-11-10
Vi söker en skärpt backoffice-medarbetare!
Vill du vara en viktig del av vårt team och bidra till att vår verksamhet flyter smidigt? Vi söker nu en backoffice-medarbetare som är strukturerad, serviceinriktad och trivs med administrativa arbetsuppgifter.
Om tjänsten: I rollen som backoffice-medarbetare kommer du att arbeta med att göra kalkyler, offerter, uppföljning och marknadsföring. Samt övriga förekommande uppgifter för att säkerställa effektivitet och kvalitet i vår verksamhet.Publiceringsdatum2025-11-10Arbetsuppgifter
Hantera och kvalitetssäkra databaser och dokument
Support till kundservice och andra interna avdelningar
Koordinera och planera olika administrativa processer
Assistera vid rapportering och uppföljning
Vi söker dig som:
Är noggrann och har ett starkt fokus på detaljer
Har erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter, gärna inom backoffice
Trivs med att arbeta självständigt men också i team
Har god datorvana och behärskar MS Office-paketet väl
Talar och skriver svenska flytande
Talar och skriver engelska flytande
Talar och skriver tyska flytande
Vi erbjuder:
En trygg och utvecklande arbetsplats
Möjlighet att arbeta i ett engagerat team
En chans att utvecklas inom ett växande företag
Låter detta som en spännande tjänst för dig?
Skicka din ansökan med CV och personligt brev.Urval sker löpande, så vänta inte med att höra av dig!
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enl. avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05
