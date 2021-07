Älvsbyns kommun söker en ekonomichef - Kompetenslaget Norr AB - Ekonomichefsjobb i Älvsbyn

Kompetenslaget Norr AB / Ekonomichefsjobb / Älvsbyn2021-07-03Om Älvsbyns kommun:Mjukt inbäddat mellan skogbeklädda berg, intill älven, ligger Älvsbyn, som inte utan anledning benämns som Norrbottens pärla. Sett uppifrån ser Älvsbyn ut som just en pärla, med ett glittrande azurblått band i ena kanten infattad av höga och branta berg. Älvsbyn består av en vacker natur och ett utmärkt centrum fullt av många affärer. Här finns det mängder av utflyktsmål, ett rikt kulturliv och ett aktivt föreningsliv. Närhet är nyckelordet i Älvsbyn. Närhet till djur och natur, närhet till kust och fjäll, men framför allt, närheten mellan människorna och närhet till glädje och skratt. Älvsbyns kommun ligger i Luleåregionen och dess geografiska läge underlättar för arbetspendling från bland annat Luleå, Boden, Piteå och Arvidsjaur. Vi är en av Sveriges bästa skolkommuner, har ett av länets bästa näringslivsklimat och arbetar ständigt för att vara en attraktiv arbetsgivare genom att bland annat erbjuda anställda förmåner såsom semesterväxling, löneväxling och möjlighet till distansarbete. Bakom våra bedrifter ligger ett mycket hårt arbete av duktiga och engagerade medarbetare som varje dag gör skillnad och visar handlingskraft.I vår kommun bedrivs verksamheten både i förvaltnings- och bolagsform. Totalt har koncernen en omsättning på 366 miljoner kronor och antalet anställda är cirka 1200. Vi har en gemensam förvaltning och tre kommunala bolag. All operativ verksamhet finns samlad inom kommunstyrelsen med kommunchefen som högste ansvariga tjänsteman. Kommunledningskontoret är en egen resultatenhet som svarar för kommunstyrelsens administration och verksamhetens behov i form av ekonomi-, IT- och personalfrågor. Som ekonomichef leder du ekonomiavdelningen och är en del av en organisation som arbetar för att bra ska bli ännu bättre.Ditt uppdrag som ekonomichef på Älvsbyns kommunär att leda stödfunktionen ekonomi. Du ansvarar för ekonomiavdelningens verksamhet, personal och arbetsmiljö. Genom att leda, delegera och coacha dina medarbetare driver du ekonomiavdelningen mot proaktiv ekonomistyrning och mot ständig förbättring som kommer verksamheten till del. Du fungerar som ett stöd till organisationens chefer. Som ekonomichef jobbar du också nära den politiska ledningen och ansvarar för budgetprocessen. Att göra verksamhetsanalyser samt driva utvecklingsprocesser, uppfylla beslutade mål och planer inom ekonomiområdet ingår i dina arbetsuppgifter. Du jobbar tätt tillsammans med chefen för kommunledningskontoret samt kommunchefen och sitter med i kommunens ledningsgrupp.Din profil: Som person skapar du samarbete med personer på olika nivåer inom din organisation och strävar alltid efter att bygga starka och långvariga relationer. En av dina många styrkor är din förmåga att förmedla information tydligt och se till att dina medarbetare är informerade. Samtidigt som du är kommunikativ är du också lyhörd för verksamheternas behov och du utvärderar varje beslut du tar utifrån hur medarbetare och verksamhet kommer att påverkas. Du är entusiastisk och positiv även i tuffare situationer och du kan snabbt ändra prioriteringar efter verksamhetens behov. Du tar saker framåt och att generera innovativa idéer och lösningar för att hjälpa medarbetare är naturligt för dig.Din bakgrund:För att lyckas i rollen som ekonomichef på Älvsbyns kommun behöver du en akademisk examen i ekonomi och tidigare erfarenhet av att leda andra med formellt personalansvar. Du behöver också mångårig erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete. Det är meriterande om du har erfarenhet av att jobba i en politiskt styrd organisation, men inget krav.Sista ansökningsdag:15:e augusti 2021. Intervjuer kommer äga rum under de två första veckorna i augusti.Övrigt:Tjänsten är ett tillsvidareuppdrag. Tillträde under 2021 eller enligt överenskommelse.För information:I den här rekryteringen samarbetar vi med Kompetenslaget. Vänligen kontakta rekryteringskonsult Johanna Jönsson ( johanna.jonsson@onepartnergroup.se , 076-818 65 79) om du har frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen. Facklig representant: Ulrika Hamsch ( visionavd331@fv.vision.se , 0929-170 00).Varaktighet, arbetstidHeltid2021-07-03Sista dag att ansöka är 2021-08-15Kompetenslaget Norr AB5845212