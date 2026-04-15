Älvgymnasiet söker yrkeslärare till Industritekniskaprogrammet
Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
Älvgymnasiet är en nystartad kommunal gymnasieskola i Ale kommun som öppnade hösten 2025. Vi erbjuder idag fyra nationella program samt introduktionsprogram och står inför en fortsatt expansion av vår verksamhet genom att starta ytterligare program till hösten.
Skolan är belägen i nyrenoverade och moderna lokaler i Alafors. Våra verkstäder för industritekniska programmet samt bygg- och anläggningsprogrammet finns i Nol, en kort bit från skolan.
Hos oss präglas verksamheten av gemenskap, engagemang och starka relationer. Vi har ett tydligt fokus på varje elevs möjligheter att lyckas och utvecklas så långt som möjligt. Här får du vara med och forma en skola tillsammans med engagerade kollegor.Publiceringsdatum2026-04-15Dina arbetsuppgifter
Älvgymnasiet söker nu en engagerad yrkeslärare till Industritekniska programmet med inriktning mot svets. Programmet är etablerat på skolan och vi söker dig som, tillsammans med befintlig lärare, vill fortsätta utveckla utbildningen för elever som siktar på en framtid inom industrin.
I tjänsten ingår undervisning och mentorskap. Tillsammans med dina kollegor planerar, genomför och vidareutvecklar du utbildningen. Du får en viktig roll i att stärka kvaliteten i undervisningen och säkerställa att eleverna ges goda förutsättningar att nå målen och bli anställningsbara inom branschen.
Du är en aktiv del i skolans utvecklingsarbete och bidrar till att utveckla programmet i nära samverkan med näringslivet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har yrkeslärarexamen och är behörig att undervisa i yrkesämnen inom industriteknik, med kompetens inom svets. Du har aktuell branscherfarenhet och ett starkt engagemang för att utbilda framtidens yrkesarbetare.
Du vill vara med och vidareutveckla ett befintligt program och trivs med att arbeta i ett mindre arbetslag där samarbete är en naturlig del av vardagen. Du har god kännedom om GY25 och kan omsätta styrdokument i praktiken.
Som lärare är du tydlig, strukturerad och relationsskapande. Du arbetar formativt och skapar förutsättningar för varje elev att nå sina mål. I din roll som mentor följer du elevernas utveckling och stöttar dem mot gymnasieexamen.
Du är en lagspelare som bidrar till en positiv arbetsmiljö och har god samarbetsförmåga. Du samverkar med kollegor, elevhälsa och externa aktörer och arbetar utifrån gemensamma mål och beslut.
Du har erfarenhet av att möta elever i behov av extra anpassningar och ser vikten av en inkluderande och tillgänglig undervisning. Du är flexibel och har en vilja att utveckla både din undervisning och verksamheten i stort.
Som yrkeslärare har du goda kontakter inom industribranschen och följer dess utveckling. Du ansvarar även för APL, inklusive anskaffning av platser samt uppföljning och bedömning av elever under deras praktik.
Du använder digitala verktyg som en naturlig del av både undervisning och administration.Övrig information
Varmt välkommen med din ansökan! Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Läs mer om oss på vår hemsida: älvgymnasiet.se
Giltigt utdrag från belastningsregister ska visas upp, via digital brevlåda via mejl eller till ansvarig rekryterare när ni träffas i slutfasen (utdraget ska vara giltigt inom 1 år). Ansökningsblanketten hittar du här: Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Varbi.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: Jobba i Ale kommun | Ale kommun
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Dina personuppgifter behandlas i Varbi under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutande av rekrytering. Om du har ett Varbi-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Ale kommun.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ale kommun
https://ale.se/
Ale torg 7 (visa karta
)
449 31 NÖDINGE Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Fackliga representanter nås via Kontaktcenter 0303-703000
