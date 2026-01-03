Altea söker personal till kväll/helg
Altea care AB / Undersköterskejobb / Umeå
2026-01-03
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige
Vi söker Dig som har förmågan att bemöta människor i olika situationer på ett professionellt sätt. Ansvarstagande och förståelse för andra individer samt olika situationer är något som vi efterfrågar. Som vårdbiträde/undersköterska kommer du att stötta våra kunder och utföra omvårdnadsarbete i deras egna hem.
Arbetstiderna är kvällstid ca 16.00-22.00 vardag och helg enligt följande:
Vecka 1: Måndag, Tisdag, Fredag, Lördag, Söndag
Vecka 2: Onsdag, Torsdag
B-Körkort är ett krav då vi använder bil i tjänst.
Altea Omsorg utför hemtjänst inom Umeå. Vi är ett mindre företag vilket gör att vi kan erbjuda en mer personlig hemtjänst. Vi sätter kvalitet, trivsel och ditt välmående främst. Vi satsar extra mycket på scheman som fungerar med ditt övriga liv och vi har inga delade turer. Vi har kollektivavtal och Individuell lönesättning tillämpas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: jobb@alteaomsorg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "personal till kväll/helg". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Altea care AB
(org.nr 559015-1394)
Formvägen 5 (visa karta
)
906 21 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Altea omsorg Jobbnummer
9668292