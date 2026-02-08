Älskar du att sälja och brinner för husdjur ?
Utesäljare till Sjöbogården Cat & Dog AB
Mälarområdet & Skåne
Sjöbogården Cat & Dog AB är ett företag med fullt fokus på våra husdjur och med en tydlig ambition: att skapa en bättre och enklare vardag för alla som lever med hundar och katter.
Genom engagemang, kvalitet och närhet till våra kunder utvecklar vi produkter och tjänster som gör verklig skillnad - för både djuren och deras ägare.
Hög kvalitet och attraktiva priser är två av våra viktigaste ledord.
Att arbeta kostnadseffektivt och samtidigt erbjuda maximalt värde till våra kunder är för oss en självklarhet.
Nu söker vi två drivna utesäljare som vill vara med och stärka vår närvaro på marknaden samt öka kännedomen om Sjöbogården hos både befintliga och nya kunder.
Du är bosatt i Mälarområdet eller Skåne.
Rollen som utesäljare hos oss är bred, varierande och självständig. Arbetet innebär många resdagar där du besöker både befintliga och potentiella kunder. Du har stöd från vår försäljningschef samt vår IT-avdelning som hjälper dig med nödvändiga system och verktyg.
Några dagar per månad arbetar du med administrativa uppgifter såsom planering, kundkontakt via telefon och uppföljning av kundbesök. Återrapportering sker till vårt huvudkontor i Malmö. Du arbetar mot en tydlig budget och är en viktig del av vårt säljteam.Dina arbetsuppgifter
Planera, genomföra och följa upp säljbesök hos befintliga och nya kunder
Rapportera till närmaste säljchef och fungera som en aktiv ambassadör för Sjöbogården
Ansvara för produkter, nyheter, priser och kampanjer
Vara behjälplig vid orderläggning och andra administrativa uppgifter för att underlätta för kunden direkt ute på fältet.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av försäljning mot dagligvaruhandeln och/eller zoofackhandeln
Är strukturerad, noggrann och trivs med att arbeta självständigt med frihet under ansvar
Trivs i en bred roll med varierande arbetsuppgifter
Har svenska som modersmål
Har goda kunskaper i Excel, Outlook och Word
Är van vid att arbeta med digitala hjälpmedel
Har B-körkort (krav)
Ser möjligheter där andra ser hinder
Meriterande
Tidigare erfarenhet av fältförsäljning inom dagligvaru- eller zoofackhandeln
Vi erbjuder
En utvecklande roll i ett företag med tydligt djurfokus och med mer än 20 års erfarenhet.
Ett engagerat team där samarbete och ansvar värderas högt
Fast lön med möjlighet till ytterligare provision vid uppnådd eller överträffad budget
Lön enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: Din hemort, Skåne eller Mälarområdet.
Sista dag att ansöka är 2026-03-10
via mejl
