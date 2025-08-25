Alphaskolan söker skolsköterska
2025-08-25
Utföra elevhälsans medicinska insatser på skolan enligt gällande råd och anvisningar.
Tillsammans och i samråd med skolledningen ansvara för organisation av elevhälsans medicinska insatser i skolan.
Arbetet innebär samverkan med eleverna, föräldrar, skolornas personal samt organisation och myndigheter utanför skolan. Skolsköterskans uppdrag är att i samverkan med skolledning och övrig personal utifrån sin medicinska kompetens skapa bästa möjliga förutsättningar för elevhälsan, utveckling och lärande.Publiceringsdatum2025-08-25Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning till barnsjuksköterska, distriktssköterska och/eller skolsköterskespecifik högskoleutbildning.Dina personliga egenskaper
Du är självgående, strukturerad, trygg i din yrkesroll och tar egna initiativ. Du har ett bra bemötande, kan skapa förtroende hos barn/ungdomar, har en god förmåga att planera och prioritera och är flexibel i de situationer som kräver det.
Om Alphaskolan
Vår skola är en fristående högstadieskola belägen mitt i Västervik. Det medvetna lilla formatet möjliggör ett fokuserat arbete mot en trygg inlärningsmiljö, goda relationer mellan elever och lärare samt en i hög grad individanpassad undervisning. För mer information om skolan se: www.alphaskolan.se
Tjänsterna omfattas av registerkontroll. Sökande måste uppvisa utdrag från polisens belastningsregister innan anställning sker.
Tjänstens omfattning är 30%
Tillträde: 251027 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
E-post: thomas.holmgren@alphaskolan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Skolsköterska". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kunskapsnavet AB
(org.nr 556512-1570)
Storgatan 49 - 51 (visa karta
)
593 35 VÄSTERVIK Arbetsplats
Alphaskolan Kontakt
Rektor
Thomas Holmgren thomas.holmgren@alphaskolan.se 072-856 16 01 Jobbnummer
9474470