Almia AB / Sjuksköterskejobb / Östersund2021-04-092021-04-09Legitimerad sjuksköterska med minst två års erfarenhet.Erfarenhet av infektionsmedicin är önskvärt.Du är en engagerad och positiv kollega som bidrar till en bra arbetsmiljö. Du bör vara flexibel, ansvarsfull och ha god förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. För att lyckas i rollen ser vi också att du som person är ödmjuk, prestigelös, lyhörd och trygg i dig själv. Du är också en social person som har goda kunskaper i det svenska språket, tilltalas av utmaningar och nya utvecklingsmöjligheter.Information om verksamheten:Som sjuksköterska på avdelningen ska du kunna sköta läkemedelshantering (per os samt intravenöst), blodtransfusioner, hantering av centrala infarter, kunna ronda och sköta efterarbetet, dokumentation. På avdelningen arbetar man i team tillsammans med undersköterskor samt läkare.Sedvanliga sjuksköterskeuppgifter på infektionsavdelning. Avdelningen har 14-19 vårdplatser, fördelat på två till tre sjuksköterskor.Vi erbjuder dig!Din egen personliga konsultchefKarriär- och utvecklingsmöjligheterFriskvårdsbidragKostnadsfri coaching via BluecallMingelträffar med andra sjuksköterskorBra betalt och fördelaktiga förmånspaketStort utrymme och frihet att styra över din tillvaroSista svarsdag:2021-04-23- Urval görs löpande så tjänsten kan tillsättas innan sista svarsdag.Familjära, engagerade, professionellaAlmia är ett litet, personligt och familjärt bolag som förmedlar vårdjobb över hela Sverige, allt från enstaka arbetspass till uppdrag som sträcker sig över flera år framåt. Vi har ett starkt engagemang för våra anställda och vet att trivsel på arbetsplatsen är en nyckelfaktor för bra resultat. Därför bryr vi oss lite extra om hur du mår och trivs. Hos oss på Almia får du ta del av en kultur med högt i tak där kvalitet och långsiktighet är ledorden i alla våra åtaganden och där varje anställd är unik och får högsta prioritet från oss i form av engagemang, tillhörighet och tillgänglighet. Vi ger dig helt enkelt alla förutsättningar du behöver för att ta hand om andra.Om ÖstersundÖstersund, benägen vid vackra Storsjön erbjuder allt för sportfantasterna och inte minst skidåkning med Åreskutan bara en bit bort. Staden har ett fullspäckat musik-kultur och nöjesliv. Här finns stora marknader som Gregoriomarknaden samt internationella sportevenemang som Skidskytte-VM och Storsjöyran. Östersund och region Jämtland/Härjedalen är sedan 2010 utsedd av UNESCO till Creative city of Gastronomy. Östersund bjuder också på massor av restauranger där maten har fiskats, odlats eller jagats lokalt.Varaktighet, arbetstidDeltid VisstidsanställningLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-23Almia AB5682371