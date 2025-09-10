Älmhult vårdcentral söker läkare för flexibelt uppdrag
2025-09-10
Flexibelt läkaruppdrag - arbeta på dina villkor
Vill du själv bestämma när och hur mycket du arbetar? Vi söker specialist i allmänmedicin alternativt legitimerade läkare som vill kombinera trygghet med frihet - och bidra med sin kompetens på ett sätt som passar den egna livssituationen.
Vad vi erbjuder
Timanställning med flexibilitet - du väljer själv när du vill arbeta, i samråd med verksamhetschef.
Trygghet - försäkringar och kollektivavtal ingår.
Frihet - inget krav på heltid eller fast tillgänglighet.
Vem vi söker
Det här passar både dig som är erfaren och vill prova ett nytt upplägg, och dig som är i början av karriären. Kanske vill du kombinera kliniskt arbete med andra uppdrag, är mellan två fasta tjänster, eller helt enkelt söker ett mer flexibelt arbetsliv.
Varför välja oss?
Du blir en del av ett engagerat team där din kompetens tas tillvara, samtidigt som du får möjlighet att styra din tid och arbetsinsats.
Låter det intressant? Hör av dig till oss så berättar vi mer!
Om Achima
Achima grundades redan år 2004 och har sedan dess varit aktörer inom primärvården. Idag har vi 11 vårdcentraler runt om i Sverige och ett huvudkontor som är beläget i vackra Karlskrona.
Som anställd hos oss kommer du snabbt märka att vi har en stark företagskultur. Företagskulturen kallar vi The Achima Way och präglas av en familjär känsla med mycket arbetsglädje och fokus på bemötande. Vill du lära känna oss bättre innan du söker tjänsten? Besök oss gärna på sociala medier: Linkedin, Facebook och Instagram.
Missa inte heller att läsa om alla förmåner du får som anställd hos oss! För mer information om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta verksamhetschef, Senada Hodzic, på senada.hodzic@achima.se
alternativt 073-860 16 84. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Achima Care AB
(org.nr 556601-9823), http://www.achima.se/ Arbetsplats
Achima Care Kontakt
Senada Hodzic senada.hodzic@achima.se Jobbnummer
9502399