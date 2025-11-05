Alltiallo sökes för kortare uppdrag i Uddevalla!
2025-11-05
Just nu söker vi personer för ett kortare uppdrag i Uddevalla. Du kommer att hjälpa till att montera ner och packa ihop en produktionsenhet i Uddevalla. Arbetet är ett kortsiktigt uppdrag som löper 11-14/11 och arbetstiderna är 07.00-18.00.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Du kommer att montera ner och packa ner olika delar av en produktionsenhet som har stängt sin verksamhet. Du behöver vara snabb, effektiv, noggrann och fysiskt stark. Kunden är engelsktalande så det är bra om du kan kommunicera och ta instruktioner på engelska.
Om verksamheten
