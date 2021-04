Alltiallo - receptionist/frukostvärdinna/städ - Sommarvikariat - Hotell Rådhuset AB - Receptionistjobb i Lidköping

Hotell Rådhuset AB / Receptionistjobb / Lidköping2021-04-03Hotell Rådhuset AB i Lidköping söker medarbetare till vårt team under sommaren! Med chans till start tidigare under våren i form av extrapersonal, samt chans till fortsättning under hösten/vinter av extrapersonal. Brinner du också för serviceyrket och det personliga mötet? Då kan du vara den vi söker!Hotell Rådhuset är ett personligt och familjärt hotell med 33 rum, beläget vid Nya stadens torg. Hos oss är det personliga mötet med våra gäster viktigt och att ge det lilla extra. Hos oss kommer du att arbeta främst i receptionen samt i vår frukostbuffé, även städ förekommer. Tjänsten innebär arbete vardagar, helger, dagtid och kvällstid.Vi söker dig med hög arbetsmoral. Du tar initiativ, är flexibel för förändringar och har god förmåga att se lösningar. Tjänsten kräver att du är stresstålig och klarar av att ta egna beslut och agera snabbt. Att kunna samarbeta och vara en omtänksam kollega lägger vi stor vikt vid. Erfarenhet inom hotell och restaurangbranschen är meriterande. God datorvana är meriterande.Varmt Välkomna med er ansökning med CV och personligt brev till angiven mailadress.2021-04-03Sista dag att ansöka är 2021-05-03Hotell Rådhuset ABNya Stadens Torg 853131 Lidköping5671267