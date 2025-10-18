Allt i allo med bokningsansvar
2025-10-18
Har du bil och körkort?
Är du mobil och kan jobba på flera olika orter i Sverige och samtidigt bo på våra anläggningar?
Vi söker dig som kan designa om våra bostäder och gå in med hull och hår, oavsett om du måste städa, putsa fönster eller måla lister. Du är en doer som både kan leda andra och jobbar för högvarv hela tiden.
Att du samtidigt har headset och kan jobba med bokningar samt hålla kontakt med kollegor är en del av helheten. Du får mycket frihet att skapa och utveckla hos oss.
Se mer om oss på www.rentalhome.se
Välkommen till ditt nya jobb! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17
E-post: application@billebro.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Logistik & distribution i Norden AB
(org.nr 556423-2592)
Höglidsvägen 28 A (visa karta
)
135 50 TYRESÖ Jobbnummer
