Allt i allo/Assistent till VD sökes i Vallentuna
2026-04-27
Är du en person som trivs med variation, tar egna initiativ och känner stolthet i att få vardagen att fungera för andra? Då kan det här vara rollen för dig.
Vi söker en engagerad och pålitlig Assistent/Alltiallo till en VD bosatt i Vallentuna. I denna heltidstjänst är du navet som ser till att privatlivet rullar på; oavsett om det handlar om att hålla fastigheter i toppskick, hålla koll på båtar och bilar, eller lösa det som behöver lösas just då.
Det är ett brett och omväxlande uppdrag som passar dig som är praktisk lagd, strukturerad och van vid att ha flera bollar utan att tappa en enda.
Tjänsten är ett vikariat på minst 6 månader.
Dina ansvarsområden:
Hus och trädgård - underhåll av hem, pool, bastu, utemöbler, garage och snöröjning
Teknik och trygghet -kontaktperson för IT, ljud/ljus och larmsystem
Fordon och cyklar -tvätt, service, däckbyten och enklare reparationer
Fastigheter -tillsyn av bostäder i Stockholm och Sandhamn, kontakt med hantverkare och bostadsrättsförening
Skötsel av båtar - tillsyn, sjösättning, upptagning och kontakt med varvet
Husdjur - hjälp med hunden vid behov: promenader, veterinärbesök, transporter
Familjestöd - praktisk hjälp till familjemedlem vid behov
Resor - möjlighet att följa med på resor och stötta vid behov
Ad hoc -inköp, planering, organisering och hantering av oväntade situationer
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av liknande roller; som personlig assistent, fastighetsskötare, eller i annan praktisk servicefunktion
Är självgående och tar tag i saker utan att behöva bli tillfrågad
Har hög integritet och behandlar allt du ser och hör med diskretion
Är flexibel, lösningsorienterad och trivs med att ingen dag ser ut som den förra
Innehar B-körkort (krav)
Talar god svenska och engelska
Vi erbjuder:
Ett varierat och meningsfullt uppdrag där du verkligen gör skillnad varje dag. Du välkomnas in i en trygg och respektfull miljö där din insats uppskattas och syns.
Månadslön 45-50 000 per månad.
Skicka in din ansökan redan idag, tjänsten tillsätts så snart vi hittar rätt person! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vivbon AB
(org.nr 559114-0594)
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
VivBon AB Jobbnummer
9878310