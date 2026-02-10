Allroundtekniker till underhållsavdelning

2026-02-10


För kunds räkning södra Skåne
Vi söker nu, för kunds räkning, en allroundtekniker till ett ledande industriföretag med modern produktion och egen teknisk kompetens på plats. Verksamheten präglas av säkerhet, kvalitet och långsiktighet. Här blir du en viktig del av att hålla produktionen i gång.
Om rollen
Du arbetar brett inom tekniskt underhåll och service i en produktionsnära miljö. Rollen innebär varierande arbetsdagar där du felsöker, åtgärdar problem och arbetar både avhjälpande och förebyggande. En del av tjänsten innebär även maskinberabetning vid behov. Exempel kan vara fräs, svarv och slipning. Främst i form av enstyckstillverkning och speciallösningar.
Du ingår i ett mindre team där samarbete, eget ansvar och praktisk problemlösning står i fokus.
Vem är du?
Du är en praktiskt lagd tekniker som trivs när dagarna ser olika ut och där du får ta ansvar för dina uppgifter. Du gillar att lösa problem i verkligheten, inte genom långa möten, utan genom att tänka, testa och få saker att fungera.
Du känner dig trygg i att arbeta självständigt, men har också lätt för att samarbeta med andra i produktionen. Du har erfarenhet av mekaniskt arbete och maskinbearbetning och är van vid att ta tag i det som behöver göras, oavsett om det handlar om felsökning, förbättringar eller tillverkning av enstaka detaljer. Framför allt är du nyfiken, lösningsorienterad och tycker om känslan av att se ett konkret resultat av ditt arbete.

Sista dag att ansöka är 2026-02-28
