Allroundmedarbetare inom administration, telefon och marknadsföring
Wolf Enterprises AB / Administratörsjobb / Norrköping Visa alla administratörsjobb i Norrköping
2026-03-19
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wolf Enterprises AB i Norrköping
, Södertälje
eller i hela Sverige
Astrid Health Intelligence söker nu flera medarbetare till en kombinerad roll inom administration, marknadsföring, assistans och telefonhantering.
I rollen kommer du att arbeta brett med varierande arbetsuppgifter och stötta verksamheten i det dagliga arbetet. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor och omfattar både administrativa och kommunikativa moment.
Arbetsuppgifterna kan bland annat innefatta:
Ta emot och hantera inkommande telefonsamtal
Vidarekoppla samtal och information till rätt person eller funktion
Ge grundläggande information och service via telefon
Hantera dokumentation och administrativa uppgifter
Stötta i planering och koordinering av enklare arbetsmoment
Assistera teamet i olika projekt och arbetsuppgifter
Medverka i enklare marknadsföringsaktiviteter, såsom uppdatering av innehåll och kommunikation
Vi söker dig som:
Har god kommunikativ förmåga
Är serviceinriktad och ansvarstagande
Är strukturerad och noggrann
Har förmåga att arbeta både självständigt och i team
Tidigare erfarenhet av administrativt arbete, kundservice, telefonarbete eller liknande är meriterande men inte ett krav.
Introduktion och handledning erbjuds för att ge rätt förutsättningar i rollen.
Anställning och ersättning
Deltid med möjlighet till heltid
Tillsvidareanställning
Fast ingångslön samt prestationsbaserad ersättning
Ansökan sker genom att skicka in CV och personligt brev via angiven länk eller mejl.
Urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: angelina@foodpartnerab.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Wolf Enterprises AB
(org.nr 559250-7106)
Knäppingsborgsgatan 38 (visa karta
)
602 41 NORRKÖPING Arbetsplats
Astrid Health Intelligence AB Jobbnummer
9808487