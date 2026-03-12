Allround Byggarbetare
FPP Flexibel Personalpartner AB / Möbelsnickarjobb / Linköping Visa alla möbelsnickarjobb i Linköping
2026-03-12
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos FPP Flexibel Personalpartner AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
.
Vi söker nu en allround byggarbetare som är kunnig inom flera områden i byggbranschen. Hos oss får du arbeta med varierande projekt där ingen dag är den andra lik. Vi söker dig som är praktiskt lagd, lösningsorienterad och trivs med att arbeta både självständigt och i team.Publiceringsdatum2026-03-12Dina arbetsuppgifter
Arbetet innefattar bland annat,
• Fasadbyten
• Nybyggnation
• Köksbyten
• Fönsterbyten
• Renoveringsarbeten
• Enklare kakel- och plattsättning
• Takbyten
• Murning
• Putsning
• Altanbyggen
• Enklare måleriarbeten, såsom spackling samt fasad- och väggmålning inomhus
• Byggnation av friggebodar i lösvirke i vår fabrik
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av byggarbete och är allmänt kunnig inom flera byggmoment
• Är noggrann, ansvarstagande och har ett öga för kvalitet
• Kan arbeta självständigt men även fungerar bra i team
• Är flexibel och trivs med varierande arbetsuppgifter
Har B-körkort (meriterande)
Vi erbjuder
• Ett varierande arbete inom bygg
• Möjlighet att utvecklas inom flera olika arbetsområden
• Trevlig arbetsmiljö och engagerade kollegor
• Arbetstid 7-16
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan till oss redan idag!
Om Flexibel PP
Sedan 2007 har vi på Flexibel Personalpartner varit en pålitlig partner för både rekrytering och bemanning. Vi är kända för vår flexibilitet och förmåga att anpassa oss efter våra kunders behov. Vår styrka ligger i de långvariga relationer vi byggt upp genom åren, och vi är stolta över att fortsatt samarbeta med många av våra första kunder. Nu söker vi fler engagerade medarbetare som vill vara med och representera oss på fältet, samtidigt som de bidrar till våra kunders framgångar. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare FPP Flexibel Personalpartner AB
(org.nr 556754-3110), http://www.flexibelpp.com Arbetsplats
Flexibel Personalpartner AB Jobbnummer
9794805