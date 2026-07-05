AllOffice Nordic AB söker en Ekonomichef
Alloffice Nordic AB / Ekonomichefsjobb / Örnsköldsvik Visa alla ekonomichefsjobb i Örnsköldsvik
2026-07-05
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AllOffice är ett positivt, nytänkande och innovativt företag. Med butiker från Luleå i norr till Trelleborg i söder är vi en av Sveriges ledande leverantörer i branschen, med e-handel, kundsupport och branschens största säljkår. Vi erbjuder service samt ett heltäckande sortiment av kontorsmaterial, städ & hygien, möbler, ergonomi, kök & servering, emballage, tryck & profil samt smarta lösningar inom dokumenthantering.
AllOffice är ett härligt team på drygt 300 medarbetare där vår kultur bygger på våra värderingar, Prestigelösa, Engagerade, Affärsmässiga och Kundnära.
Vi värdesätter våra kundrelationer med att ge högst tillgänglighet i branschen och med kundanpassade erbjudanden. Vårt motto är att underlätta vardagen för våra kunder och tillsammans arbeta för en ökad hållbarhet. Publiceringsdatum2026-07-05Dina arbetsuppgifter
Vill du ha en nyckelroll i ett växande företag där du får kombinera strategiskt ledarskap med operativt ansvar? Som Ekonomichef på AllOffice ansvarar du för att leda och utveckla ekonomifunktionen, som består av 10 medarbetare, varav du har direkt personalansvar för 5 personer.
I rollen har du det övergripande ansvaret för redovisningsprocessen och säkerställer att verksamheten följer gällande lagar, regler och redovisningsprinciper. Du arbetar även med skatte- och bolagsjuridiska frågor i samarbete med externa rådgivare. Du en aktiv medlem i ledningsgruppen och bidrar till verksamhetens strategiska utveckling och långsiktiga framgång.
Det här är en roll för dig som trivs med att kombinera affärsmässighet, ledarskap och ekonomisk expertis i en dynamisk organisation.
Rollen innebär övergripande ansvar över:
Säkerställa korrekta månads- och årsbokslut inom givna tidsramar och med hög kvalitet.
Ansvara för årsredovisningar, deklarationer, budgetarbete, prognoser samt rapportering till ledning och styrelse.
löpande analyser och resultatuppföljning samt identifiera möjligheter till förbättringar.
Genomföra ad hoc-analyser.
Ansvara för bolagets likviditetsplanering och finansiella uppföljning.
Säkerställa att policys, regelverk och riktlinjer efterlevs.
Driva utveckling, förbättring och effektivisering av ekonomiska processer och arbetssätt.
Ansvara för de finansiella delarna i förvärvsprocesser.
Vara ett stöd till organisationen genom analyser, ekonomisk rådgivning och kvalificerade beslutsunderlag. Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är en noggrann, analytisk, strukturerad och lösningsorienterad person. Du har en god affärsförståelse, ett starkt kostnadsmedvetande och trivs med att ta ansvar för både strategiska och operativa frågor.
Du är en trygg och inspirerande ledare som skapar engagemang och förtroende i din omgivning. Samtidigt är du prestigelös, hands-on och motiveras av att arbeta i en entreprenöriell miljö där utveckling och förändring är en naturlig del av vardagen.
Som person är du social, samarbetsvillig och kommunikativ. Du är initiativtagande och handlingskraftig, samt har lätt för att bygga goda relationer både internt och externt.
Erfarenheter och kvalifikationer
Relevant högskoleutbildning.
Minst 5 års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete, gärna i en roll som Ekonomichef, Controller eller Redovisningsansvarig.
God kunskap om relevant lagstiftning.
Mycket goda kunskaper i Officepaketet, i synnerhet Excel.
Meriterande om du har arbetat i Visma Business.
Mycket god kommunikativ förmåga i svenska, både i tal och skrift.
Erfarenhet av personalansvar. Övrig information
Kontaktperson är Lena Hedin Lena.Hedin@alloffice.se
Placeringsort, Örnsköldsvik.
Sista ansökningsdag är 2026-08-31
Ansökningshandlingar med CV skickas via mail till ansokningar@alloffice.se
Märk din ansökan med " Ekonomichef "
Tillträde enligt överenskommelse.
Urval sker löpande så välkommen med din ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: ansokningar@alloffice.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ekonomichef". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AllOffice Nordic AB
(org.nr 556185-9629), http://www.alloffice.se
Hästmarksvägen 12 (visa karta
)
891 38 ÖRNSKÖLDSVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9992818