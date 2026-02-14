Allmäntandläkare till AuraDent Östermalm
AuraDent AB / Tandläkarjobb / Stockholm Visa alla tandläkarjobb i Stockholm
2026-02-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AuraDent AB i Stockholm
, Göteborg
, Malmö
eller i hela Sverige
Tandläkare till AuraDent
Vill du utvecklas som tandläkare i en modern och inspirerande miljö där kvalitet, omtanke och patientupplevelse står i fokus? På AuraDent arbetar vi med en patientcentrerad filosofi och söker nu en engagerad allmäntandläkare med intresse för estetisk tandvård och ortodonti.
Din roll
Som tandläkare hos AuraDent kommer du att arbeta brett inom allmäntandvård samtidigt som du får möjlighet att utvecklas inom estetisk tandvård och ortodonti. Du kommer att:
Utföra undersökningar, konsultationer och behandlingar med hög precision och kvalitet
Arbeta utifrån ett patientfokuserat förhållningssätt där trygghet och service alltid står i centrum
Föra noggranna journaler och arbeta strukturerat i våra digitala system
Samarbeta nära tandsköterskor, tandhygienister och kollegor för att skapa ett välfungerande patientflöde
Bidra till ett positivt arbetsklimat och till klinikens fortsatta utvecklingPubliceringsdatum2026-02-14Kvalifikationer
Legitimerad tandläkare
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
God kommunikativ förmåga och ett professionellt bemötande
Hög ansvarskänsla, noggrannhet och samarbetsförmåga
Meriterande
Erfarenhet av estetisk tandvård eller ortodonti (Invisalign eller liknande)
Tidigare arbete i privatklinik
Varför AuraDent
En modern och professionell klinikmiljö med hög kvalitetsstandard
Möjlighet till vidareutveckling inom estetisk tandvård och ortodonti
Ett starkt, engagerat och välorganiserat team med fokus på patientupplevelse och resultatSå ansöker du
Skicka ditt CV och en kort motivering till varför du vill arbeta hos oss. Vi hanterar ansökningar löpande och ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
E-post: job@auradent.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AuraDent AB
(org.nr 559307-7893), https://auradent.se/
Artillerigatan 27 (visa karta
)
114 45 STOCKHOLM Arbetsplats
AuraDent Östermalm Jobbnummer
9742981