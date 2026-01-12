Allmäntandläkare inom käkkirurgi
Region Jönköpings län / Tandläkarjobb / Jönköping Visa alla tandläkarjobb i Jönköping
2026-01-12
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jönköpings län i Jönköping
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Käkkirurgiska kliniken
Odontologiska Institutionen i Jönköping är ett ledande centrum för specialistutbildning inom samtliga nio specialiteter. Varje dag är våra ca 170 medarbetare en ledande resurs för specialisttandvård, forskning och utbildning i Sverige och genom samarbeten ute i världen.
Nu möjliggör vi för dig som är allmäntandläkare med intresse för käkkirurgi att meritera dig inom käkkirurgi för en framtida specialistkarriär. Varmt välkommen med din ansökan!
Rollen som allmäntandläkare inom käkkirurgi
Som allmäntandläkare inom käkkirurgi kommer du arbeta heltid på Käkkirurgiska kliniken, Ryhov. Här kommer du vara en resurs i det dentoalveolära processflödet med störst inriktning på mindre operativa ingrepp, framförallt visdomstandskirurgi. Du får självständigt samt under handledning av övertandläkare bedriva tandvård på klinikens remissklientel. Vi samarbetar med både allmäntandvård- och sjukvård i offentlig verksamhet tillika privata aktörer i Region Jönköping.
Det finns möjlighet att även deltaga i beredskapsverksamhet med akuta patientfall både dagtid och tid utöver ordinarie arbetstider.
Tjänsten är tidsbegränsad under 12 månader med möjlighet till förlängning. Tillträde enligt överenskommelse.
Din blivande arbetsplats
På Käkkirurgiskakliniken behandlar vi patienter som har behov av specialisttandvård inom bettfysiologi, käkkirurgi, odontologisk radiologi och orofacial medicin. Vi finns i moderna lokaler på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Här arbetar cirka 65 personer. Trots vår storlek har vi ett gott klimat där vi skattar och trivs med varandra! Läs gärna mer om kliniken här. (https://rjl.se/odontologiska-institutionen/specialisttandvard/kakkirurgi/)Publiceringsdatum2026-01-12Profil
För att kvalificerad för rollen som meriteringstandläkare har du svensk tandläkarlegitimation. Du ska ha utövat allmäntandvård med både vuxen- och barntandvård i minst två år samt ha ett stort intresse för, och viss erfarenhet av käkkirurgi.
Du som söker känner dig trygg i din yrkesroll vilket resulterar i att du självständigt kan prioritera och fatta beslut. Som tandläkare är du omsorgsfull och kvalitetsmedveten i mötet med patienter. Du är bra på att kommunicera med såväl patient som kollega och bidrar till ett gott samarbete på kliniken. Du kan på ett prestigelöst sätt ta emot feedback och handledning.
Stor vikt läggs på personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Hos oss erbjuds du en spännande vardag där du kommer ta stora kliv i din professionella utveckling. Med klinikens odontologiska bredd möjliggörs multidisciplinära samarbeten i vardagen. Vi erbjuder ett friskvårdsbidrag till alla våra medarbetare upp till 3000 kr och för dig som flyttar till länet erbjuder vi flyttbidrag på upp till 20 000 kronor. Läs gärna mer om våra andra förmåner här. (https://www.rjl.se/Folktandvarden/jobba-hos-folktandvarden/att-jobba-hos-oss/formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta verksamhetschef Carl Sterwin, carl.sterwin@rjl.se
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 31 januari. Välkommen med din ansökan.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "T367/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
Husargatan 4 (visa karta
)
551 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9677503