Allmäntandläkare Aston Dental - City
HK Dental AB / Tandläkarjobb / Stockholm Visa alla tandläkarjobb i Stockholm
2025-12-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos HK Dental AB i Stockholm
Vi söker nu en erfaren allmäntandläkare till en deltidstjänst på Aston Dental i City.
Här möter du patienter med höga förväntningar på kvalitet, service och bemötande. Kliniken har en väletablerad patientbas och ett team som tar ansvar - för arbetet, för varandra och för patientupplevelsen. Ambitionen är hög odontologisk kvalitet i en miljö där det är lätt att göra ett bra jobb, varje dag.
Hos oss arbetar du brett med allmäntandvård. Erfarenhet av kirurgi, implantat, protetik och aligners är meriterande och en naturlig del av verksamheten. Du arbetar nära kollegor, tandsköterskor och ledning, i ett team där kontinuitet, personligt ansvar och omsorg i detaljerna är självklara.
Du skulle passa in hos oss om du:
är legitimerad tandläkare med minst 5 års klinisk erfarenhet
är trygg i självständigt kliniskt arbete och van att planera och genomföra mer omfattande behandlingar
har erfarenhet av, och intresse för, kirurgi och implantat
värdesätter personlig patientkontakt och långsiktiga relationer
arbetar engagerat, tar ansvar och bidrar till god stämning på kliniken
har mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska
arbetar fokuserat och effektivt, och uppskattar att ha roligt på jobbet
Tjänsten är en deltidstjänst i City.
Tillträde: våren 2026 eller enligt överenskommelse.
Urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
E-post: letsgo@astondental.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TDL Aston Dental". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare HK Dental AB
(org.nr 559142-9252)
Oxtorgsgatan 4 (visa karta
)
111 57 STOCKHOLM Arbetsplats
Aston Dental Jobbnummer
9664027